Top 10 potcijenjenih filmova 2025. godine

Filmska godina 2025. ponovno je pokazala koliko dodjele nagrada, festivalski favoriti i medijski hype mogu biti selektivni. Dok se isti naslovi iznova pojavljuju u predviđanjima za Oskare i na godišnjim listama najboljih ostvarenja, brojni kvalitetni filmovi prolaze gotovo nezapaženo. Razlozi su različiti: kratka distribucija, nezgodan termin izlaska ili žanrovska etiketa koja ne privlači ozbiljne rasprave.

Kritičari Varietyja odlučili su predstaviti niz ostvarenja iz 2025. godine koja su, unatoč zanemarivanju ili podijeljenim reakcijama, pokazala iznimnu autorsku vrijednost, snažne glumačke izvedbe ili svjež pogled na poznate teme. Izdvajamo deset filmova koji zaslužuju drugu priliku i pažljivije gledanje.

The Alto Knights

The Alto Knights je gangsterska drama Berri Levinsona (Barry Levinson) koja je naišla na neočekivano negativan prijem dijela kritike. Film se bavi stvarnim sukobom Franka Kostela (Frank Costello) i Vita Dženoveze (Vito Genovese), ključnih figura njujorške mafije sredinom 20. stoljeća, a Robert De Niro (Robert De Niro) tumači oba lika. Kritičari ističu kako De Niro kroz dvostruku ulogu demonstrira suptilno razumijevanje mafijaške psihologije, jasno razdvajajući politički opreznog Kostela od impulzivnog i nasilnog Dženoveze.

The Ballad of Wallis Island

The Ballad of Wallis Island je ekscentrična komedija u kojoj Tim Ki (Tim Key) glumi društveno neprilagođenog bogataša koji se povlači na izolirani velški otok i pokušava ponovno spojiti nekadašnji muzički duo, kojeg tumače Keri Mulinan (Carey Mulligan) i Tom Besden (Tom Basden). Film postupno razvija iskrenu priču o muzici, obožavanju i emocionalnim pukotinama nakon raspada odnosa.

Bring Them Down

Irski film Bring Them Down je težak, sumoran i intenzivan. Kristofer Abot (Christopher Abbott) glumi farmera koji sumnja da iza zločina stoji njegov dugogodišnji rival, dok Beri Kiohan (Barry Keoghan) tumači nestabilnog mladića koji dodatno raspiruje sukob. Redatelj Kristofer Endruz (Christopher Andrews) prikazuje začarani krug bijesa, siromaštva i nasilja u zajednici na rubu opstanka.

Caught Stealing

Kriminalistički triler Caught Stealing vraća gledatelja u Njujork 90-ih godina. Ostin Batler (Austin Butler) glumi barmena koji se slučajno nađe u obračunu kriminalnih grupa, dok režija Aronofskog (Aronofsky) kulminira jednom od najupečatljivijih automobilskih potjera godine.

The Surfer

The Surfer koristi elemente trilera i alegorije. Nikolas Kejdž (Nicolas Cage) glumi bezimenog protagonista koji se suprotstavlja nasilnoj grupi surfera predvođenoj Džulijanom MekMahon (Julian McMahon). Film prikazuje postupni raspad identiteta glavnog lika.

Eternity

Romantična drama Eternity prikazuje zagrobni život kao prostor odluke i čekanja. Elizabet Olsen (Elizabeth Olsen) tumači ženu koja mora izabrati koji će odnos obilježiti njezinu vječnost, a izbor su joj likovi Milsa Telera (Miles Teller) i Kaluma Tarnera (Callum Turner). Film balansira humor i egzistencijalna pitanja.

Steve

Drama Steve prikazuje učitelja u internatu za mladiće s problemima u ponašanju. Kilijan Mërfi (Cillian Murphy) glumi glavnog lika, a film se fokusira na svakodnevne, često nevidljive borbe unutar obrazovnog sistema.

The Lost Bus

Istinita priča stoji iza filma The Lost Bus, koji rekonstruira dramatično spašavanje djece tokom razornog požara Camp Fire 2018. godine. Metju Mekonahi (Matthew McConaughey) i Amerika Ferera (America Ferrera) glume obične ljude suočene s izvanrednim okolnostima.

A Normal Family

Južnokorejska drama A Normal Family započinje prometnom nesrećom koja razotkriva niz moralnih dilema i porodičnih tajni. Dva brata, advokat i ljekar, postupno se nađu na suprotnim stranama pravde. Film vješto kombinira žanrovski triler i porodičnu dramu.

Novocaine

Akcijski film Novocaine prati muškarca koji ne osjeća bol zbog rijetkog poremećaja. Džek Kvejd (Jack Quaid) glumi junaka koji se upušta u nasilni obračun kako bi spasio djevojku, a film pronalazi vlastiti identitet kroz humor i brutalnost.