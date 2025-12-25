Film iz 2011. o čuvenom detektivu ponovo je veliki hit na strimingu

Iako reditelj Gaj Riči trenutno uživa uspjeh sa svojim originalnim hitom “Fountain of Youth” na Apple TV-u, jedan od njegovih 14 godina starih filmova trijumfalno se vratio na striming liste.

To je jedini nastavak Gaja Ričija “Šerlok Holms: Igra sjenki“( “Sherlock Holmes: A Game of Shadows”) iz 2011. godine, u kojem Robert Dauni mlađi i Džud Lo prate kriminalnog genija odgovornog za niz zločina širom Evrope.

Film se iznenada ponovo našao među 10 najboljih u nekoliko zemalja van SAD.

Uspjeh koji nikada ne jenjava

Film je dobro prihvaćen i od publike i od kritičara, o čemu svjedoče ocjene od 60 odsto i 77 procenata na sajtu Rotten Tomatoes. Takođe je bio ogroman komercijalni uspjeh, zaradivši preko 540 miliona dolara na blagajnama uz budžet od 125 miliona dolara. S obzirom na to da je prvi film zaradio 520 miliona dolara, odluka kompanije Warner Bros. da napravi nastavak pokazala se apsolutno ispravnom, navodi Index.

Film je zasnovan na čuvenim djelima Artura Konana Dojla, a scenario potpisuju Lajonel Vigram, Sajmon Kingberg, Entoni Pekam i Majkl Robert Džonson, dok je Riči preuzeo režiju.

Za Ričija je ovaj film snimljen četiri godine prije nego što se udružio sa Henrijem Kavilom na špijunskoj komediji „Čovjek iz U.N.C.L.E.“. Dvojac će se uskoro ponovo ujediniti u novom akcionom trileru “In The Grey”, u kojem glumi i Džejk Džilenhol.

Riči se vraća Šerloku Holmsu 2026. godine

Početkom sljedeće godine, Gaj Riči se vraća u svijet najpoznatijeg detektiva sa novom serijom “Mladi Šerlok“, čija je premijera zakazana za 4. mart na Prime Video. Potvrđeno je da će Riči režirati nekoliko epizoda ove prednastavne serije, koja prati mladog Šerloka Holmsa, a u kojoj glavnu ulogu igra Hiro Fajns Tifin. Autor i scenarista serije je Metju Parkhil, poznat po svom radu na serijama “Hotel Kostijera” i “Duboka država”.

Riči je takođe izvršni producent, što znači da je imao značajan kreativni uticaj na razvoj priče.