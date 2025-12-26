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SAM U KUĆI

Sjećate li se Kevinovog nasljednika: Odrastao je i izabrao karijeru izvan Holivuda

Ovaj preslatki dječak danas je odrasli 36-godišnjak koji se povukao iz Holivuda i živi daleko od očiju javnosti

Aleks D. Linz, koji je zamijenio Mekolija Kalkina kao zvijezdu filma Sam u kući. Instagram

E. A.

26.12.2025

Aleks D. Linz, koji je zamijenio Mekolija Kalkina kao zvijezdu filma Sam u kući, već odavno nije dio glumačkog svijeta.

Franšiza Sam u kući svakog adventskog perioda okuplja porodice ispred televizora, a jedan od najomiljenijih likova je, naravno, Kevin Mekalister. Ipak, u trećem filmu pratili smo dogodovštine drugog dječaka koji je pokušavao spasiti svoju kuću i novu igračku od lopova.

U trećem nastavku filma, Aleksander Dejvid Linz, poznat kao Aleks D. Linz, tumačio je ulogu Aleksa Pruita, dječaka koji, iako bolestan od vodenih kozica, uspijeva zaštititi svoju kuću od četvorke špijunskih kriminalaca.

Ovaj preslatki dječak danas je odrasli 36-godišnjak koji se povukao iz Holivuda i živi daleko od očiju javnosti.

Aleksander Dejvid Linz rođen je 3. januara 1989. godine u Santa Barbari, u Kaliforniji. Glumačku karijeru započeo je još kao dijete, a širu slavu stekao je 1997. godine, kada je dobio glavnu ulogu u filmu Sam u kući 3, preuzevši ulogu dječije zvijezde nakon Mekolija Kalkina. U filmu je s njim glumila i Skarlet Johanson, koja je tumačila ulogu njegove sestre Moli.

Tokom kasnih devedesetih i početkom 2000-ih, Linz se pojavio i u drugim filmskim i televizijskim projektima, među kojima su One Fine Day, Max Keeble’s Big Move, Disneyjev Tarzan, kao i u TV seriji Providence.

Glumu je napustio 2007. godine, kada je imao oko 18 godina. Nakon brojnih uloga u djetinjstvu i tinejdžerskim godinama, odlučio je da se posveti obrazovanju i drugim interesima, umjesto da nastavi glumačku karijeru.

Aleks D. Linz. Instagram

Od tada je svoj privatni život uglavnom držao podalje od javnosti. Nakon završetka srednje škole, Linz je nastavio školovanje i stekao diplomu prvostupnika umjetnosti iz oblasti nauke, tehnologije i društva na prestižnom Univerzitetu Kalifornije. Prema dostupnim informacijama, zaposlio se u kompaniji sa sjedištem u Los Anđelesu, gdje radi kao pravni istraživač, a uz to je i glavni instruktor nauke.

U javnosti je viđen tek jednom u posljednjih nekoliko godina – prije dvije godine, tokom rijetkog izlaska u Los Anđelesu, kada je otišao po burger i pivo. Nosio je farmerke, plavu duksericu i kroksice, a raščupana kosa i naočale učinile su ga gotovo neprepoznatljivim.

Njegova životna priča pokazuje da dječija slava ne mora nužno odrediti čitav životni put, već može biti samo jedno poglavlje u mnogo širem i drugačijem životnom iskustvu.

# SAM U KUĆI
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