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GLUMICA

Čarliz Teron u novom Netflixovom filmu "Apex": Snimala sam sa slomljenim prstom

Australski krajolik u filmu pretvara se u smrtonosno igralište. Napetost je prisutna od samog početka

Čarliz Teron. Instagram

E. A.

26.12.2025

Netflix je objavio trailer za novi film „Apex“, koji donosi napetu priču o predatoru i plijenu. Među glavnim ulogama našla se Čarliz Teron.

Pored nje, u glavnim ulogama je i Taron Edžerton, koji tumači nemilosrdnog serijskog ubicu, a radnja je smještena u divljini Australije. Film prati ženu koja traži mir i utjehu u prirodi nakon ličnog gubitka, ali njen spokoj biva narušen kada postane meta ubice.

Australski krajolik u filmu pretvara se u smrtonosno igralište. Napetost je prisutna od samog početka, a glas likа Edžertona otkriva da je svoju žrtvu pratio prije nego što je započeo zvanični lov.

Reditelj Baltasar Kormakur i scenarista Džeremi Robins najavili su da će film donijeti iskustvo koje glumce gura do njihovih fizičkih i psihičkih granica. Teron je istakla da su snimanja za „Apex“ među najzahtjevnijim u njenoj karijeri, te da su vratolomije nadmašile čak i one iz filma „The Old Guard 2“.

- Snimala sam sa slomljenim prstom kako bih dovršila zahtjevne scene u zabačenom australijskom području - dodala je.

Film „Apex“ stiže na Netflix 24. aprila naredne godine.

# CHARLIZE TERON
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