Zvijezda serije Stranger Things: Djeci je potrebna terapija, ovo nije normalan život

Gotovo deset godina nakon što je kao dječji glumac stekao svjetsku slavu u seriji “Stranger Things”, Noa Šnap otvoreno govori o tamnoj strani odrastanja pred kamerama i potrebi za jačom brigom o mentalnom zdravlju mladih glumaca.

U nedavnom intervjuu za USA Today, Šnap je priznao da je dugo vjerovao kako mu terapija nije potrebna jer je sebe doživljavao kao veselo i bezbrižno dijete.

Međutim, s vremenom je promijenio stav i danas se slaže sa pjevačicom Arijanom Grande, koja smatra da bi terapija trebalo da bude obavezna za djecu u industriji zabave.

“Teško je odrastati pod reflektorima. Ne poznaješ sebe, još nisi shvatio ko si, a od tebe se očekuje da imaš sve odgovore i da znaš sve”, kazao je Noa.

Glumac je istakao da je često govorio pogrešne stvari ili se kasnije stidio sopstvenih izjava, ali da takvi trenuci u javnosti ostaju zauvijek zabilježeni.

- Ljudi rastu i uče, ali to raditi javno – to nije nimalo lako - naglasio je.

Šnap je imao samo 11 godina kada je počelo snimanje prve sezone “Stranger Thingsa” 2016. godine, serije koja je tokom pet sezona postala globalni fenomen. Kako kaže, tek s vremenom je shvatio da takav način života nije uobičajen.

- Poslije nekog vremena shvatiš da ovo nije normalan život i da ti je potreban sistem podrške van roditelja - rekao je glumac.

Dodao je i da ranije nije razumio zašto se mnogi u Holivudu bore s depresijom, zavisnostima ili poremećajima u ishrani.

- Kako stariš, postaje ti jasno da pritisci Holivuda mogu da stvore sve to - objasnio je, priznajući da ne bi mogao trajno da živi u Los Anđelesu jer bi se, kako kaže, “izgubio”.

Peta i posljednja sezona serije “Stranger Things” trenutno se emituje na Netfliksu – prve četiri epizode su već dostupne, naredne tri stižu večeras, dok će dvočasovno finale biti objavljeno 31. decembra, simbolično zatvarajući jedno od najznačajnijih poglavlja savremene televizije.