Sintija Erivo otkrila da ima sinesteziju: To je fizički osjećaj, teško ga je opisati

Sintija Erivo, zvijezda filma "Viked", nedavno je otkrila da ima sinesteziju, neurološki fenomen zbog kojeg muziku doživljava kao boje. Otkriće je podijelila tokom intervjua za The Hollywood Reporter, gdje su učestvovale i Dženifer Lorens, Amanda Sejfrid i Lora Dern.

- Imam sinesteziju, tako da vidim boju uz muziku - izjavila je Erivo. Zaintrigirana Dženifer Lorens odmah je otpjevala notu i upitala je koju boju vidi, na šta je glumica odgovorila: "Plavu".

Šta je zapravo sinestezija?

Sinestezija nije rijetkost, ali nije ni uobičajena – procjenjuje se da pogađa između jedan i četiri posto populacije. Prema Klinici Klivlend, radi se o fenomenu koji uzrokuje preklapanje osjetila, "poput kušanja boja ili osjećanja zvukova". Važno je napomenuti da sinestezija nije bolest ili medicinsko stanje, već specifičnost mozga.

Istraživači su identificirali najmanje 60 različitih oblika ovog fenomena, a neki sugeriraju da ih postoji čak 150. Erivo nije jedina poznata osoba sa ovim stanjem; o svom iskustvu sinestezije javno su govorili i Bili Ailiš, Farel Vilijams, Lejdi Gaga te Kanje Vest.

"Pogodi me u potiljak"

Opisujući vlastito iskustvo, glumica je rekla: "To je vrlo čudan osjećaj. Puno nastupam sa simfonijskim orkestrima, i kada čujete koncertni orkestar zajedno, oni stvaraju određenu pjesmu i to me pogodi u potiljak. Vrlo je čudno."

Erivo je dodala kako je sinesteziju "teško opisati", ali je naglasila da se radi o fizičkom osjećaju. Na pitanje Dženifer Lorens utječe li to na način na koji pjeva, glumica je odgovorila negativno, pojasnivši da je to za nju "samo iskustvo".

Inspiracija za umjetnost

Bili Ailiš je još 2021. godine izjavila da sinestezija snažno inspiriše njen rad. "Većina mojih spotova ima veze sa sinestezijom", rekla je. "Sva moja umjetnička djela, sve što radim uživo, sve boje za svaku pjesmu, to je zato što su to boje za te pjesme."

Farel Vilijams smatra da sinestezija nije neuobičajena u muzičkoj industriji. "Prije svega, razbijmo konotaciju iza izraza 'medicinsko stanje'", rekao je u jednom podkastu. "Većina umjetnika to ima. Nije to ništa strašno. A ima i mnogo ljudi koji nisu nužno – oni su neotkriveni umjetnici, i oni to također imaju."