Favoritkinja Selma Karić pred polufinale napravila kobnu grešku i ispala iz MasterChefa

Selma Karić, koja je slovila za jednu od favoritkinja u hrvatskom kulinarskom showu MasterChef, ispala je iz takmičenja. Nakon dvoboja otvoreno je govorila o grešci koja ju je, kako sama priznaje, skupo koštala.

Ona i Otto Grundman dobili su zadatak da pripreme replike dva jela poznatog italijanskog kuhara Roberta Bobe Ceree. Između ostalog, morali su napraviti bakalar s parmigianom od patlidžana, završen espumom.

- Odmah sam shvatila šta sam uradila. Potpuno je nelogično dodati brašno i jaja u kremu za espumu i to se nikada ne radi. Ne znam otkud mi taj trenutak, taj flash u glavi. Ljuta sam na sebe jer je to početnička greška. Ovo se nije smjelo desiti sada. Pokušavala sam što brže pronaći rješenje u glavi, kazala je Selma, a snimak možete pogledati na Nova TV.

U espumu je greškom dodala brašno i jaja, koji su bili namijenjeni za pohovanje patlidžana, a višak više nije mogla ukloniti.

- Ovo je trenutak kada zapravo gubim konce u svojim rukama. Svjesna sam da me ova greška i pokušaj njenog ispravljanja mogu koštati ulaska u polufinale, ispričala je.

Iako je uložila veliki trud da popravi situaciju, u tome, nažalost, nije uspjela.

- Znam kakvu sam glupost napravila i to je cijena koju sada plaćam, zaključila je Selma.