Četiri braka Brižit Bardo: Ljubavni život filmske ikone obilježili strast, skandali i politika

Francuska filmska diva Brižit Bardo, koja je danas umrla u 91. godini, udavala se čak četiri puta.

Njeni brakovi često su bili podjednako intrigantni kao i njena filmska karijera.

Prvi brak sklopila je 1952. godine sa rediteljem Rožeom Vadimom, čovjekom koji je imao ključnu ulogu u njenom usponu ka svjetskoj slavi.

Njena porodica u početku nije odobravala vezu i zabranila im je da se viđaju.

U očaju, Bardo je čak pokušala da izvrši samoubistvo.

Udala se čim je navršila 18 godina.

Tri godine kasnije, Vadim je režirao prvi film “I Bog stvori ženu” u kojem je njegova supruga igrala mladalačku zavodnicu koja izaziva sukob između dva brata.

Njihova veza trajala je pet godina i završila se razvodom 1957.

Drugi put se udala 1959. godine za glumca Žaka Šarijea.

U tom braku dobila je sina Nikolasa, ali zajednica je potrajala svega tri godine – razveli su se 1962.

Treći suprug bio je njemački milioner Ginter Saks. Sa njim je bila u braku od 1966. do 1969. I ovaj brak okončan je, zanimljivo, razvodom nakon tri godine.

Posljednji, četvrti brak sklopila je 1992. godine sa Bernardom D’Ormaleom, savjetnikom lidera krajnje desničarskog Nacionalnog fronta Žana Marija Le Pena.

Sa njim je ostala u braku do smrti.

Ljubavni život Bardo često je bio pod lupom javnosti, ali je, poput njene karijere i političkih stavova, uvijek izazivao snažne reakcije i ostao sastavni dio mita o jednoj od najvećih ikona francuske i svjetske kulture 20. vijeka.