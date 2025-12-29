Zvijezda “Beverli Hilsa” objavila tužnu vijest: Ovo mi zaista slama srce

Američka glumica i rijaliti zvijezda Tori Speling primorana je da odloži planirani događaj u Las Vegasu zbog zdravstvenih problema, saopštivši da joj je zdravlje u ovom trenutku prioritet.

Speling (52) je u subotu putem Instagrama obavijestila fanove da neće moći da prisustvuje događaju “’90s After Dark Party”, koji je bio zakazan za večeras, zajedno sa njenim kolegom iz serije “Beverly Hills, 90210” Brajanom Ostinom Grinom.

- Dragi moji, teško mi je da ovo podijelim, ali moram biti iskrena sa vama. Bolesna sam i moram da odložim naš After Dark događaj ove nedjelje u Las Vegasu. Odbrojavala sam dane da vas vidim i zaista mi slama srce što moram da pauziram nešto čemu sam se toliko radovala - piše Tori.

Glumica je dodala da trenutno mora da sluša tijelo i donese odgovornu odluku.

- U ovom trenutku moram da izaberem zdravlje. Hvala vam na ljubavi i razumijevanju. Novi datum stiže uskoro i jedva čekam da se vidimo - tvrdi Tori.

Tori Speling nije otkrila o kakvoj je bolesti riječ, a njeni predstavnici nisu odmah odgovorili na upite medija.

Ova vijest dolazi ubrzo nakon što je Speling proslavila Božić sa petoro djece – Lijamom (18), Stelom (17), Hati (14), Finom (13) i Bum (8).

Na prazničnim fotografijama nije se pojavio njen bivši suprug Din Mekdermot, sa kojim je razvod finalizovala u novembru, dvije godine nakon rastanka.

Speling je u prethodnim godinama otvoreno govorila o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Tokom 2023. godine otkrila je da je buđ u kući u kojoj su živjeli “polako uništavala” zdravlje njene porodice, navodeći da su djeca bila konstantno bolesna i da nisu mogla da se oporave, zbog čega su bili primorani da se isele.

Fanovi glumici upućuju poruke podrške i želje za brz oporavak.