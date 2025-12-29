Sarajevski harmonikaš Hazim Mehmedić najbolji na svijetu u Masters kategoriji

Bosna i Hercegovina ima novi razlog za ponos u svijetu klasične muzike.

Mladi i izuzetno talentovani harmonikaš iz Sarajeva, Hazim Mehmedić, ostvario je historijski uspjeh osvojivši prvo mjesto u akademskoj Masters kategoriji na 75. jubilarnom izdanju prestižnog međunarodnog takmičenja Trophée Mondial de l’Accordéon, koje je održano u francuskom gradu Montrondu u periodu od 25. novembra do 1. decembra 2025. godine.

Ovo renomirano takmičenje, organizirano od strane Svjetske asocijacije akordeonista (Confédération Mondiale de l’Accordéon – CMA), okupilo je najbolje svjetske akordeoniste, a Bosna i Hercegovina je ove godine ostvarila izuzetan kolektivni rezultat – svi bh. predstavnici plasirali su se među pet najboljih na svijetu.

Takmičenje je svečano otvoreno u dvorani Salle des fêtes, a po prvi put u historiji manifestacije, čast otvaranja pripala je bosanskohercegovačkom umjetniku. Asistent Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, MA Azmir Halilović, oduševio je međunarodnu publiku izvedbama djela „Histeria“ italijanskog kompozitora Pieta Roffija i „Pater Noster“ španskog kompozitora Gorke Hermose. Njegov nastup ispraćen je snažnim aplauzima, a Halilović je na takmičenju učestvovao i kao delegat Bosne i Hercegovine te član eminentnog međunarodnog žirija.

Uz Hazima Mehmedića, Bosnu i Hercegovinu su predstavljali i studenti Muzičke akademije UNSA iz klase prof. dr. Belme Šarančić i ass. MA Azmira Halilovića:

Atif Krdžić i Damir Vreva (akademska Master kategorija), te Armin Džafić i Vedad Husomanović (Senior Variete kategorija).

Historijska pobjeda Hazima Mehmedića predstavlja prvi naslov svjetskog pobjednika u ovoj kategoriji za Bosnu i Hercegovinu, potvrđujući da se predan rad, talenat i upornost uvijek isplate.