Samozatajni holivudski zavodnik ušao je u tridesete, a u vezi je s poznatom "Dženericom"

Timoti Šalame, glumac koji je definisao novu eru Holivuda svojom jedinstvenom kombinacijom ranjivosti i karizme, slavi svoj 30. rođendan.

Odrastao je u njujorškoj četvrti Hel’s Kičen, u zgradi namijenjenoj umjetnicima. Njegova majka, Nikol Flender, bivša je plesačica na Brodveju, dok je otac, Mark Šalame, francuski novinar. Zahvaljujući ocu, Timoti tečno govori francuski i posjeduje dvojno državljanstvo, a ljeta je provodio u malom francuskom selu Le Šambon-sur-Linjon. Ta dvojnost identiteta oblikovala je njegov pogled na svijet i kasnije se odrazila u slojevitosti njegovih uloga.

Ključni trenutak u obrazovanju bio je upis u prestižnu srednju školu "LaGvardija", gdje je njegova strast prema glumi dobila čvrste temelje.

Iako izuzetno slavan, Timoti Šalame se trudi svoj privatni život držati podalje od javnosti. Njegove veze ipak često privlače medijsku pažnju; od aprila 2023. godine u vezi je s medijskom mogulicom i rijaliti zvijezdom Kajli Džener (28), što je dodatno potvrdilo njegov status globalne superzvijezde čiji privatni život izaziva jednaku znatiželju kao i profesionalni.