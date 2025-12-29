Džejms Kameron nema odgovor na pitanje koje mu svi postavljaju: Ne znam idemo li dalje

Džejms Kameron je najavio da će održati konferenciju za medije kako bi otkrio zaplete za “Avatar 4” i “Avatar 5”, ali samo ukoliko “Avatar: Fire and Ash” ne ostvari očekivani finansijski uspjeh.

U tom slučaju bi morao da prijevremeno završi franšizu.

Režiser, koji je trenutno na turneji za promociju trećeg filma, rekao je za Entertainment Weekly da budućnost serijala zavisi od rezultata ovog filma.

- Ne znam hoće li saga ići dalje od ovog trenutka. Nadam se da hoće. Ako ne uspijemo napraviti četvrti i peti film, održaću konferenciju i ispričati vam šta smo planirali - rekao je Kameron.

On je naveo i alternativu – da scenario za “Avatar 4” i “Avatar 5” pretoči u romane, jer su likovi i kultura Pandora detaljno razvijeni.

Kameron je dodao da je svijet bioskopa promijenjen i da svaki film mora ponovo opravdati ogroman budžet.

Ipak, “Fire and Ash” se pokazao vrlo uspješnim na bioskopskim blagajnama.

Film je nakon jedne sedmice prikazivanja prešao 500 miliona dolara na globalnom nivou, a prethodna dva “Avatar” filma premašila su dvije milijarde dolara.

Prije premijere “Fire and Ash” rekao je da nema razloga da ne režira i četvrti film, uz napomenu da mora biti fizički spreman za obim i energiju potrebnu za još šest do sedam godina rada.