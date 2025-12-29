Kultna serija "Malkolm u sredini" dobija nastavak, objavljen prvi trailer

Objavljen je prvi trailer za nastavak kultne humorističke serije s početka 2000-ih, koja se sada vraća pod nazivom "Malcolm u sredini: Život je i dalje nepravedan". Nova verzija serije premijerno će biti prikazana 10. aprila.
Radnja nastavka prati odraslog Malkolma (Frenki Muniz), koji se, zajedno sa svojom kćerkom (Kili Karsten), ponovo povezuje s porodicom nakon što su se od nje udaljili više od deset godina.
- Moj život je sada fantastičan. Sve što sam trebao učiniti bilo je da se klonim svoje porodice! - govori Malkolm u traileru.
Mir, međutim, ne traje dugo. Malkolm se ponovo uvlači u haotične porodične odnose kada njegovi roditelji Hal (Brajan Krenston) i Lois (Džejn Kazmarek) insistiraju da prisustvuje proslavi njihove 40. godišnjice braka. Kako se i očekuje, situacija vrlo brzo izmiče kontroli.
Originalna serija "Malkolm u sredini" emitirana je na Foxu u sedam sezona, od 2000. do 2006. godine. Većina glavnih glumaca vraća se i u nastavku, uključujući Muniza, Kazmarek, Krenstona, Krisa Kenedija Mastersona, Džastina Berfilda i Emu Koligado.
Kako je ranije najavljeno, ulogu Deweyja preuzima Kaleb Elsvort-Klark, dok su među novim članovima glumačke postave i Karsten, Von Marija te Kiana Madeira.
Autor originalne serije Linvud Bumer vraća se i u ovom projektu, kao scenarist i izvršni producent.