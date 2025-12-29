Kultna serija "Malkolm u sredini" dobija nastavak, objavljen prvi trailer

Objavljen je prvi trailer za nastavak kultne humorističke serije s početka 2000-ih, koja se sada vraća pod nazivom "Malcolm u sredini: Život je i dalje nepravedan". Nova verzija serije premijerno će biti prikazana 10. aprila.

Radnja nastavka prati odraslog Malkolma (Frenki Muniz), koji se, zajedno sa svojom kćerkom (Kili Karsten), ponovo povezuje s porodicom nakon što su se od nje udaljili više od deset godina.

- Moj život je sada fantastičan. Sve što sam trebao učiniti bilo je da se klonim svoje porodice! - govori Malkolm u traileru.