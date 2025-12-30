Džordž i Amal Kluni dobili francusko državljanstvo: Djeca će biti srećnija nego u Los Anđelesu

Džordž Kluni, njegova supruga Amal i njihovo dvoje djece zvanično su dobili francusko državljanstvo, potvrđeno je dekretom objavljenim u francuskom Službenom glasniku.

Ovom odlukom legendarni holivudski glumac postao je državljanin Sjedinjenih Američkih Država i Francuske.

Kluni je još početkom decembra nagovijestio ovaj potez, ističući da su strogi francuski zakoni o privatnosti, posebno oni koji štite djecu od paparaca, bili presudni u odluci njegove porodice.

- Ovdje se djeca ne fotografišu. Nema paparaca skrivenih ispred školskih kapija. To nam je prioritet broj jedan - rekao je Kluni u intervjuu za radio RTL, naglasivši da njegova djeca u Francuskoj imaju mnogo bolji život nego u Los Anđelesu.

Glumac je tada pohvalio i francusku kulturu i jezik, uz šalu da mu, i nakon više od 400 dana učenja, francuski još uvijek ne ide najbolje.

Njegova supruga, britansko-libanska advokatica za ljudska prava, tečno govori francuski jezik.

Veza Klunija sa Evropom traje godinama.

Još 2002. godine kupio je imanje na jezeru Komo u Italiji, a par je kasnije stekao i istorijsku vilu u Engleskoj.

Njihovo imanje u južnoj Francuskoj kupljeno je 2021. godine i danas predstavlja porodični dom u kojem, kako Kluni kaže, “najviše uživaju”, iako često putuju.

Oni takođe posjeduju stan u Njujorku i nekretninu u saveznoj državi Kentaki, dok su prethodnih godina prodali kuće u Los Anđelesu i Meksiku. Par ima osmogodišnje blizance.