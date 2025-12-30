Riki Džervejs: Samo još radničku klasu možete ismijavati bez ikakvih osuda

Britanski komičar i glumac Riki Džervejs izjavio je da su pripadnici radničke klase danas praktično jedina društvena grupa o kojoj komičari mogu da se šale, a da pritom ne rizikuju ozbiljne osude javnosti.

Riki je to rekao u intervjuu za BBC Radio 4, uoči izlaska njegovog novog Netfliksovog stendap specijala “Mortality”, koji premijerno stiže 30. decembra.

- Ljudi danas razumiju većinu odnosa moći u društvu. Razumiju zašto su rasizam, homofobija i mizoginija pogrešni, ali su istovremeno veoma omalovažavajući prema radničkoj klasi. To je jedina grupa za koju izgleda da je u redu ismijavati je bez ikakvih posljedica i osuda - istakao je Riki.

On je naglasio da je svjestan promjena u društvu i da danas ne bi pravio iste šale kao ranije, posebno kada je riječ o ugroženim ili marginalizovanim grupama.

Ipak, kaže da ne osjeća kajanje zbog dosadašnjeg rada.

- Vi ste proizvod svog vremena i stvarate za publiku tog vremena. Danas bih možda stavio upozorenja o osjetljivom sadržaju, ali ne bih se vraćao da nešto mijenjam. Da li za nečim žalim? Ne. Da li bih danas neke stvari radio drugačije? Vjerovatno - iskren je Riki.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se sve češće preispituju granice humora, posebno u kontekstu političke korektnosti i društvene odgovornosti komičara.