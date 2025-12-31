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NAKON 30 GODINA

Jedna fotografija bila je dovoljna da probudi nostalgiju miliona fanova kultne serije

Serija "Seinfeld", koja se ukratko može opisati kao "serija o ničemu"

Serija "Seinfeld". Instagram

E. A.

31.12.2025

Gotovo tri decenije otkako je završilo snimanje serije "Seinfeld", ponovo su se sreli Džeri Seinfeld, Džulija Luis-Dreifus i Leri Dejvid.

Serija "Seinfeld", koja se ukratko može opisati kao "serija o ničemu", obilježila je cijelo desetljeće televizije. Tijekom devet godina emitiranja osvojila je više strukovnih i televizijskih nagrada, a mnogi časopisi i dalje je redovno svrstavaju među najbolje serije svih vremena.

Više od 25 godina nakon završetka snimanja, ponovno su se okupila tri ključna imena koja su obilježila televizijsku historiju – Džeri Seinfeld, Džulija Luis-Dreifus i autor serije Leri Dejvid.

Zajednička fotografija, na kojoj svi poziraju nasmijani i opušteni, brzo je izazvala nostalgiju među obožavateljima širom svijeta.

- Stvorenja su se komešala - napisao je Seinfeld u opisu dviju fotografija koje su vrlo brzo prikupile simpatije mnogih.

Susret je mnoge vratio u zlatno doba serije koja se emitovala od 1989. do 1998. godine i zauvijek promijenila pojam televizijske komedije. Džeri Seinfeld utjelovio je verziju samog sebe, Džulija Luis-Dreifus postala je ikona kao Eline Benes, dok je Leri Dejvid kao koautor i kreativni mozak serije definisao njen prepoznatljiv humor "o ničemu".

Iako je od posljednje epizode prošlo više od dva desetljeća, ova fotografija pokazuje da hemija i prijateljstvo među legendarnom ekipom nisu nestali. Za fanove "Seinfelda" ovaj susret nije samo fotografija, već podsjetnik na seriju koja i danas ima kultni status.

# SERIJA
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