Džordž i Amal Kluni postali državljani Francuske

Džordž Kluni (George Clooney) i njegova supruga Amal Kluni (Amal Clooney) zvanično su dobili francusko državljanstvo, zajedno sa svojom djecom, navodi se u dekretu objavljenom u francuskom Službenom listu.

Objava potvrđuje ambiciju koju je Kluni nagovijestio početkom decembra, kada je pohvalio francuske zakone o zaštiti privatnosti, koji njegovu porodicu štite od paparaca, piše Guardian.

- Volim francusku kulturu, vaš jezik, iako sam i dalje loš u njemu nakon 400 dana kurseva - rekao je Kluni za radio RTL.

- Ovdje se ne fotografišu djeca. Nema paparaca koji se kriju ispred školskih kapija. To nam je najvažnije - dodao je.

Kluni, koji sada posjeduje i američko i francusko državljanstvo, dugo je vezan za Evropu, još prije braka 2014. godine. Njegova supruga Amal je britansko-libanska advokatica za ljudska prava koja tečno govori francuski.

Mjesto gdje su najsretniji

Porodica posjeduje imanje na italijanskom jezeru Komo, kupljeno 2002. godine, historijsko zdanje u Engleskoj, te nekretninu na jugu Francuske – nekadašnje vinsko imanje Domaine du Canadel u blizini sela Brinjol, kupljeno 2021. godine. Takođe imaju stan u Njujorku i nekretninu u Kentakiju, dok su tokom protekle decenije prodali kuće u Los Anđelesu i Meksiku. Imaju osmogodišnje blizance.

Iako često putuju, Klunijevi ističu da je njihov dom u Francuskoj "mjesto gdje su najsretniji".

Dva Oskara

Pored glumačke karijere, Džordž Kluni je i reditelj i producent, te je osvojio dva Oskara – jednog za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "Sirijana" (2006), i drugog kao producent filma "Argo" (2012).

Američki reditelj Džim Džarmuš (Jim Jarmusch) također planira podnijeti zahtjev za francusko državljanstvo.

- Želio bih mjesto koje će mi omogućiti da pobjegnem iz Sjedinjenih Američkih Država - kazao je, dodajući da ga privlači i francuska kultura.