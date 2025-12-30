Džordž i Amal Kluni postali državljani Francuske

Džordž Kluni (George Clooney) i njegova supruga Amal Kluni (Amal Clooney) zvanično su dobili francusko državljanstvo, zajedno sa svojom djecom, navodi se u dekretu objavljenom u francuskom Službenom listu.
Objava potvrđuje ambiciju koju je Kluni nagovijestio početkom decembra, kada je pohvalio francuske zakone o zaštiti privatnosti, koji njegovu porodicu štite od paparaca, piše Guardian.
- Volim francusku kulturu, vaš jezik, iako sam i dalje loš u njemu nakon 400 dana kurseva - rekao je Kluni za radio RTL.
- Ovdje se ne fotografišu djeca. Nema paparaca koji se kriju ispred školskih kapija. To nam je najvažnije - dodao je.
Kluni, koji sada posjeduje i američko i francusko državljanstvo, dugo je vezan za Evropu, još prije braka 2014. godine. Njegova supruga Amal je britansko-libanska advokatica za ljudska prava koja tečno govori francuski.
Mjesto gdje su najsretniji
Porodica posjeduje imanje na italijanskom jezeru Komo, kupljeno 2002. godine, historijsko zdanje u Engleskoj, te nekretninu na jugu Francuske – nekadašnje vinsko imanje Domaine du Canadel u blizini sela Brinjol, kupljeno 2021. godine. Takođe imaju stan u Njujorku i nekretninu u Kentakiju, dok su tokom protekle decenije prodali kuće u Los Anđelesu i Meksiku. Imaju osmogodišnje blizance.
Iako često putuju, Klunijevi ističu da je njihov dom u Francuskoj "mjesto gdje su najsretniji".
Dva Oskara
Pored glumačke karijere, Džordž Kluni je i reditelj i producent, te je osvojio dva Oskara – jednog za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "Sirijana" (2006), i drugog kao producent filma "Argo" (2012).
Američki reditelj Džim Džarmuš (Jim Jarmusch) također planira podnijeti zahtjev za francusko državljanstvo.
- Želio bih mjesto koje će mi omogućiti da pobjegnem iz Sjedinjenih Američkih Država - kazao je, dodajući da ga privlači i francuska kultura.