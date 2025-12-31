Praznična noć u domu: Domaće televizije uz koncerte, filmove i specijale dočekuju 2026.

Domaće televizijske kuće i ove godine spremile su raznovrstan sadržaj za novogodišnju noć i sve one koji će je provesti u toplini svog doma.
Tradicija i dobra atmosfera
Novogodišnja noć na Federalnoj televiziji donosi bogat i svečan program koji gledaoce uvodi u 2026. godinu uz vrhunski televizijski doživljaj. Večernji termin obilježit će igrani i zabavni sadržaji, dok će u samoj završnici godine biti emitiran prenos javnog dočeka Nove godine iz Sarajeva, uz zajedničko odbrojavanje i prazničnu atmosferu koju dijele građani širom Bosne i Hercegovine.
Program započinje tradicionalnim novogodišnjim TV Bingo Showom u 20.30 sati, koji donosi prazničnu atmosferu, direktno izvlačenje i vrijedne nagrade. Muzički dio emisije bit će posvećen Halidu Bešliću, legendi čije su pjesme godinama neizostavan dio novogodišnje noći. U programu je specijalno izdanje emisije „Kuglanje“, kao i koncertni spektakl „Indexi i prijatelji“. Pola sata prije ponoći Federalna televizija se uključuje u javni doček Nove godine u Sarajevu, uz nastup Jelene Rozge i zajedničko odbrojavanje ulaska u 2026. Novogodišnji program uključuje i magazinske emisije s pregledom godine, kao i bogat filmski repertoar. Posebno se izdvaja TV premijera domaćeg filma „Djeda Mraz u Bosni“, dokumentarni film „Tifa“ te brojne romantične komedije, porodični i avanturistički filmovi.
I BHT 1 priprema raznovrstan novogodišnji program s posebnim emisijama, koncertima, filmovima i sadržajima za sve generacije. 31. decembar započinje specijalnim izdanjem jutarnjeg programa „Jutro za sve“ uz prazničnu atmosferu i nagradne igre, a s početkom u 6.55 sati. Od 18 sati emitira se dječiji novogodišnji program „Basics Show“. Novogodišnja večer donosi muzički program: „Inbox“ u 20 sati, zatim novogodišnji „Corner“ s početkom od 20.45 sati. Snimak koncerta Marije Šerifović iz sarajevske Zetre na programu je od 22 i 15 sati, dok će ljubitelji folk muzike moći uživati u snimku posljednjeg sarajevskog koncerta Dragane Mirković, s početkom od 00.15 sati.
Hayat TV kroz novogodišnji program okuplja istaknute javne ličnosti iz oblasti umjetnosti, kulture i sporta, s ciljem da se obilježe i proslave uspjesi ostvareni tokom 2025. godine.
Poruke zajedništva
Posebno mjesto zauzima „Holiday Market“, porodični program s mnogo muzike, gostiju i praznične atmosfere. U okviru emisije, uz učešće chefova i takmičara, pripremaju se slani zalogaji koji će biti donirani ustanovama poput Dječijeg doma „Bjelave“, čime Hayat TV nastavlja tradiciju društveno odgovornog djelovanja. Novogodišnji program Hayat TV-a, s početkom od 20.30 sati, donosi veselu atmosferu, kvalitetnu muziku, praznične sadržaje i poklone za gledaoce, uz poruku zajedništva i optimizma ususret 2026. godini.
OBN i ove godine priprema praznični program uz posebna izdanja svojih najgledanijih emisija. Gledaoce očekuju novogodišnji specijali kulinarskih formata „Stol za 4“ i „Bakina kuhinja“, kao i emitovanje omiljenih serija. Centralni novogodišnji program OBN-a emitira se u 20 sati, uz zabavne sadržaje, muziku i prazničnu atmosferu, namijenjenu širokoj publici.
FACE TV priprema veselu novogodišnju večer ispunjenu humorom, dobrom muzikom i vrhunskim izvođačima. Gledaoce očekuju šale, pjesme i opuštena atmosfera, uz poruku odmora od svakodnevnih briga. Centralni dio programa je novogodišnje izdanje emisije „Kafana“, koje se emitira u 21.30 sati. Kako najavljuju s FACE TV-a, večer je posvećena smijehu, uživanju i pozitivnoj energiji uz muziku.
Raznovrsna ponuda domaćih televizija potvrđuje da će i ove godine mali ekrani biti jedno od glavnih mjesta novogodišnjeg okupljanja i prazničnog raspoloženja.