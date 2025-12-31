Praznična noć u domu: Domaće televizije uz koncerte, filmove i specijale dočekuju 2026.

Domaće televizijske kuće i ove godine spremile su raznovrstan sadržaj za novogodišnju noć i sve one koji će je provesti u toplini svog doma. Tradicija i dobra atmosfera Novogodišnja noć na Federalnoj televiziji donosi bogat i svečan program koji gledaoce uvodi u 2026. godinu uz vrhunski televizijski doživljaj. Večernji termin obilježit će igrani i zabavni sadržaji, dok će u samoj završnici godine biti emitiran prenos javnog dočeka Nove godine iz Sarajeva, uz zajedničko odbrojavanje i prazničnu atmosferu koju dijele građani širom Bosne i Hercegovine.

Različiti filmovi . Screenshot Različiti filmovi . Screenshot

Program započinje tradicionalnim novogodišnjim TV Bingo Showom u 20.30 sati, koji donosi prazničnu atmosferu, direktno izvlačenje i vrijedne nagrade. Muzički dio emisije bit će posvećen Halidu Bešliću, legendi čije su pjesme godinama neizostavan dio novogodišnje noći. U programu je specijalno izdanje emisije „Kuglanje“, kao i koncertni spektakl „Indexi i prijatelji“. Pola sata prije ponoći Federalna televizija se uključuje u javni doček Nove godine u Sarajevu, uz nastup Jelene Rozge i zajedničko odbrojavanje ulaska u 2026. Novogodišnji program uključuje i magazinske emisije s pregledom godine, kao i bogat filmski repertoar. Posebno se izdvaja TV premijera domaćeg filma „Djeda Mraz u Bosni“, dokumentarni film „Tifa“ te brojne romantične komedije, porodični i avanturistički filmovi. I BHT 1 priprema raznovrstan novogodišnji program s posebnim emisijama, koncertima, filmovima i sadržajima za sve generacije. 31. decembar započinje specijalnim izdanjem jutarnjeg programa „Jutro za sve“ uz prazničnu atmosferu i nagradne igre, a s početkom u 6.55 sati. Od 18 sati emitira se dječiji novogodišnji program „Basics Show“. Novogodišnja večer donosi muzički program: „Inbox“ u 20 sati, zatim novogodišnji „Corner“ s početkom od 20.45 sati. Snimak koncerta Marije Šerifović iz sarajevske Zetre na programu je od 22 i 15 sati, dok će ljubitelji folk muzike moći uživati u snimku posljednjeg sarajevskog koncerta Dragane Mirković, s početkom od 00.15 sati.

Snimak posljednjeg sarajevskog koncerta Dragane Mirković . Screenshot Snimak posljednjeg sarajevskog koncerta Dragane Mirković . Screenshot