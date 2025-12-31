Ovo su najgledaniji Netflixovi filmovi svih vremena: Prvo mjesto ima više od 230 miliona pregleda

Netflix je nedavno objavio listu 10 najgledanijih filmova svih vremena na platformi, a rangiranje je zasnovano na ukupnom broju pregleda u prvih 91 dan od objavljivanja filma.

Rezultati su iznenadili mnoge, jer su se među najuspješnijima našli i naslovi koje publika možda ne bi odmah očekivala na samom vrhu.

U nastavku pogledajte koji su filmovi obilježili Netflix historiju i provjerite koliko ste ih vi već pogledali.

1. mjesto: K-Pop Demon Hunters (2025) – 236 miliona pregleda

Možda niste očekivali ovakav ishod, ali „K-Pop Demon Hunters“ je zvanično najgledaniji Netflix film svih vremena. Priča prati tri članice popularne K-pop grupe – Rumi, Miru i Zoi – koje, osim što pune dvorane i obaraju muzičke rekorde, kriju i nevjerovatnu tajnu: one su zapravo lovci na demone, navodi Idjtv.

Njihov dvostruki život biva ugrožen pojavom nove rivalske muške K-pop grupe, koja se ispostavlja kao paravan za demone prerušene u muzičke zvijezde. Suočene sa opasnim neprijateljima, ali i pritiskom slave, djevojke moraju da pronađu ravnotežu između karijere, prijateljstva i borbe protiv zla koje prijeti svijetu.

2. mjesto: Red Notice (2021) – 230,9 miliona pregleda

Akcioni spektakl „Red Notice“ donosi priču o FBI agentu koji kreće u potragu za jednim od najtraženijih kriminalaca na svijetu, ujedno i najuspješnijim kradljivcem umjetnina.

Kako bi ostvario svoj cilj, agent smišlja smjelu operaciju koja vodi neobični trio na put oko svijeta, od gustih džungli i strogo čuvanih zatvora do luksuznih gala večeri i plesnih podijuma. Međutim, situacija se dodatno komplikuje kada se linija između zakona i kriminala zamagli, a istražitelj i dva lopova budu primorani da rade zajedno.

3. mjesto: Carry-On (2024) – 172,1 milion pregleda

Radnja trilera „Carry-On“ smještena je na prepun aerodrom tokom Badnje večeri, gdje agent bezbjednosti TSA-a nailazi na misterioznog putnika i neobičan zahtjev koji mijenja sve.

Ubrzo postaje jasno da je agent ucijenjen – nepoznati muškarac ga primorava da propusti izuzetno opasan kofer kroz kontrolu, prijeteći životom žene koju voli. U okruženju gdje vrijeme neumoljivo curi, a panika raste, glavni junak mora da donese odluke koje će imati nesagledive posljedice.

4. mjesto: Don’t Look Up (2021) – 172,1 milion pregleda

Sa impresivnom glumačkom postavom koju predvode Leonardo Dikaprio, Dženifer Lorens i Meril Strip, film „Don’t Look Up“ brzo je privukao pažnju publike širom svijeta.

Priča prati dvoje astronoma koji otkrivaju kometu na direktnoj putanji sudara sa Zemljom. I dok pokušavaju da upozore čovječanstvo na nadolazeću katastrofu, suočavaju se sa nevjericom, politikom, medijskom manipulacijom i apsurdom savremenog društva. Film je istovremeno crna komedija i oštra satira koja postavlja pitanje — da li bismo uopšte znali kako da reagujemo na kraj svijeta?

5. mjesto: The Adam Project (2022) – 157,6 miliona pregleda

Nakon prinudnog slijetanja, pilot borbenog aviona koji putuje kroz vrijeme, Adam Rid, neočekivano se susreće sa mlađom verzijom sebe – dvanaestogodišnjom djevojčicom.

Zajedno otkrivaju da imaju priliku da promijene tok budućnosti i spasu čovječanstvo. Njihova misija vodi ih kroz emotivno putovanje puno akcije, humora i porodičnih tema, dok pokušavaju da isprave greške iz prošlosti i razumiju sopstvene izbore.

6. mjesto: Bird Box (2018) – 157,4 miliona pregleda

Film „Bird Box“ donio je Sandri Bulok jednu od najzapaženijih uloga u karijeri. Radnja je smještena u svijet koji je zahvatila misteriozna sila – entitet koji tjera svakoga ko ga pogleda da sebi oduzme život.

U atmosferi konstantnog straha i neizvjesnosti, majka pokušava da sa svoje dvoje djece pronađe sigurno utočište. Sa povezima preko očiju i oslanjajući se isključivo na instinkt, mora da savlada niz opasnih prepreka kako bi preživjela u svijetu u kojem je gledanje – smrtonosno.

7. mjesto: Back in Action (2025) – 147,2 miliona pregleda

U potrazi za mirnim porodičnim životom, bivši CIA agenti Emili (Kameron Dijaz) i Met (Džejmi Foks) napustili su opasan svijet špijunaže. Međutim, godine kasnije, njihova prošlost ih sustiže i oni su primorani da se vrate akciji. Balansirajući između roditeljskih obaveza i tajnih misija, ovaj film kombinuje akciju, humor i dinamiku porodičnih odnosa.

8. mjesto: Leave the World Behind (2023) – 143,4 miliona pregleda

Zasnovan na romanu Rumana Alama, film „Leave the World Behind“ prati porodicu koja odlazi na vikend u luksuznu vilu, očekujući odmor i opuštanje. Međutim, dolazak misterioznih stranaca i vijesti o masovnom sajber napadu pretvaraju bezbrižni bijeg iz grada u noćnu moru. Kako komunikacije nestaju, a svijet kakav poznaju počinje da se raspada, tenzija raste, a povjerenje među likovima biva ozbiljno poljuljano.

9. mjesto: The Gray Man (2022) – 139,3 miliona pregleda

Šta se dešava kada najtalentovaniji agent CIA, čiji identitet ostaje nepoznat, otkrije mračne tajne same organizacije? Nakon tog otkrića, bivši kolega, vođen ludilom i osvetom, pokreće globalni lov i šalje međunarodne plaćene ubice za njim. „The Gray Man“ je adrenalinski triler prepun spektakularnih potjera, borbi i intriga na svjetskoj sceni.

10. mjesto: Damsel (2024) – 138 miliona pregleda

Princeza Elodi, koju tumači Mili Bobi Braun, pristaje da se uda za zgodnog princa iz susjednog kraljevstva, vjerujući da je pred njom bajkovita sudbina. Međutim, ubrzo saznaje strašnu istinu – kraljevska porodica planira da je žrtvuje zbog drevnog duga. Zarobljena u pećini zmaja, bez nade u spas, Elodi mora da se osloni na sopstvenu snalažljivost, inteligenciju i hrabrost kako bi preživjela i izborila se za svoj život.