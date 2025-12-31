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ZA IDUĆU GODINU

Sinovi Pi Didija najavili novu dokumentarnu seriju o svom ocu: Evo šta je poručio 50 Cent

Na pitanje o filmu, 50 Cent je rekao da dokumentarac prikazuje njegov karakter te je odbacio optužbe da je film nepravedno pristrasan

Pi Didi. Platforma X

A. O.

31.12.2025

Sinovi Pi Didija (P Diddyja), Džastin Kombs (Justin Combs) i Kristijan King Kombs (Christian King Combs) najavili su novu dokumentarnu seriju koja bi trebala biti objavljena 2026. godine.

U dokumentarcu će prikazati kako su suđenje i presuda njihovom ocu utjecali na porodicu.

Ova najava uslijedila je nedugo nakon Netflixovog dokumentarca "Sean Combs: The Reckoning", serije koju je režirala Aleksandria Stapleton (Alexandria), a kao izvršni producent potpisan je reper 50 Cent, koji je godinama u sukobu s Didijem.

Netflixov projekat obuhvatio je Didijev uspon do slave I probleme koji su doveli do njegovog hapšenja. Uključenost 50 Centa u "The Reckoning" je dio javnog sukoba s Didijem.

Na pitanje o filmu, 50 Cent je rekao da dokumentarac prikazuje njegov karakter te je odbacio optužbe da je film nepravedno pristrasan.

Također, 50 Cent je na društvenim mrežama komentarisao trailer Didijevih sinova navodeći: "Jedva čekam vidjeti ovu seriju, nisam siguran da je ovo bila dobra ideja".

# 50 CENT
# P DIDDY
# NETFLIX
# JUSTIN COMBS
# CHRISTIAN KING COMBS
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