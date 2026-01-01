Nakon gotovo 10 godina objavljena posljednja epizoda serije "Stranger Things"

Globalni fenomen "Stranger Things" okončao je svoje desetogodišnje putovanje epskim i emotivnim finalom, dvosatnom epizodom koja je nakratko preopteretila Netflixove servere, dok su milioni gledalaca žurili ispratiti završetak kultne naučno-fantastične horor serije.
Posebne projekcije
Neki fanovi su prisustvovali i posebnim kino projekcijama finala u gradovima širom Sjedinjenih Država i Kanade, na kojima su se pojavile i zvijezde serije, piše BBC.
Radnja smještena u izmišljeni gradić Hawkins, Indiana, serija je prvi put emitirana 2016. godine, a u glavnim ulogama su Mili Bobi Braun (Millie Bobby Brown), Vinon Rajder (Winona Ryder) i Dejvid Harbur (David Harbour).
Dramatično dvosatno finale, pod nazivom "Chapter Eight: The Rightside Up", u početku je preopteretilo Netflixove servere.
Nekoliko fanova reklo je da su im se pojavile poruke o grešci dok su pokušavali pokrenuti epizodu, što se često dešava kod velikih novih premijera na streaming platformama.
Epizoda je ubrzo vraćena i gledaoci su mogli pogledati finale koje je uključivalo masovne borbene scene i emotivne posvete koje su obuhvatile svih pet sezona.
Finale je u nekim trenucima ostavljalo gledaoce na ivici stolice, a u drugim ih tjeralo na suze i aplauze. Mnogo toga je zavisilo od Netflixa i braće Dafer, kreatora serije inspirirane 1980-im, punoj čudovišta i interdimenzionalnih sukoba.
Brojne teorije
Fanovi su tokom sezone analizirali scene i vraćali se na prethodne epizode pokušavajući složiti kako bi se sve moglo završiti u "Upside Downu".
Na društvenim mrežama raspravljalo se o bezbrojnim teorijama, od mogućnosti putovanja kroz vrijeme (satovi su bili ključni motiv kroz više sezona), preko nagađanja koji bi glavni lik mogao umrijeti, do ideja da Henry Creel Vecna koristi kontrolu uma nad likovima da objasni rupe u priči.
Na kraju, neke teorije su bile tačne, druge nimalo. U finalu gledamo epsku završnu borbu u kojoj svi likovi zajedno konačno pobjeđuju Vecnu i Mind Flayera prije nego što se svjetovi spoje i Hawkins i Zemlja kakvu poznajemo, budu preuzeti.