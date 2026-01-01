Nakon gotovo 10 godina objavljena posljednja epizoda serije "Stranger Things"

Globalni fenomen "Stranger Things" okončao je svoje desetogodišnje putovanje epskim i emotivnim finalom, dvosatnom epizodom koja je nakratko preopteretila Netflixove servere, dok su milioni gledalaca žurili ispratiti završetak kultne naučno-fantastične horor serije.

Posebne projekcije

Neki fanovi su prisustvovali i posebnim kino projekcijama finala u gradovima širom Sjedinjenih Država i Kanade, na kojima su se pojavile i zvijezde serije, piše BBC.

Radnja smještena u izmišljeni gradić Hawkins, Indiana, serija je prvi put emitirana 2016. godine, a u glavnim ulogama su Mili Bobi Braun (Millie Bobby Brown), Vinon Rajder (Winona Ryder) i Dejvid Harbur (David Harbour).

Dramatično dvosatno finale, pod nazivom "Chapter Eight: The Rightside Up", u početku je preopteretilo Netflixove servere.

Nekoliko fanova reklo je da su im se pojavile poruke o grešci dok su pokušavali pokrenuti epizodu, što se često dešava kod velikih novih premijera na streaming platformama.