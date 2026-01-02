Kćerka Tomija Lija Džounsa pronađena mrtva u sobi luksuznog hotela

Viktorija Kafka Džouns (Victoria Kafka Jones), 34-godišnja kćerka poznatog glumca Tomija Lija Džounsa (Tommy Lee Jones), pronađena je mrtva u luksuznoj hotelskoj sobi u San Francisku u ranim jutarnjim satima na Novu godinu, objavio je Daily Mail.

Prema saopćenju Vatrogasne službe San Franciska, hitne službe zaprimile su poziv u 2:52 sata iz hotela Fairmont San Francisco, gdje je zatražena medicinska pomoć. Po dolasku na lice mjesta, medicinsko osoblje je konstatovalo smrt jedne osobe. Uviđaj su potom obavili pripadnici Policije San Franciska i medicinski istražitelj.

Uzrok smrti Viktorije Džouns za sada nije poznat, a nadležne institucije su pokrenule istragu kako bi se utvrdile okolnosti ovog slučaja.

Viktorija je bila kćerka Tomija Lija Džounsa i njegove druge supruge Kimberli Klouli (Kimberly Cloughley), s kojom je glumac bio u braku od 1981. do 1996. godine. Osim Viktorije, par ima i sina Ostina, koji danas ima 42 godine.

Rođena 3. septembra 1991. godine, Viktorija je svoj filmski debi ostvarila 2002. godine, kada se pojavila u manjoj ulozi u filmu "Ljudi u crnom 2" (Men in Black II), u kojem je glumio i njen otac.

Predstavnici Tomija Lija Džounsa, hotela Fairmont San Francisco i Policije San Franciska kontaktirani su za komentar, ali do zaključenja teksta dodatne informacije nisu saopćene.

Vijest o njenoj smrti izazvala je snažne reakcije javnosti, a porodici Džouns upućeni su brojni izrazi saučešća.