TV premijera dokumentarnog filma "Indexi" večeras na BHT 1

Večeras, 2. januara u 20 sati, BHT 1 donosi TV premijeru višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma "Indexi" autora Bojana Hadžiabdića i Zorana Kubure.

Film, nastajao tokom tri godine, predstavlja prvi sveobuhvatan dokumentarni portret jednog od najutjecajnijih i najdugovječnijih bendova na ovim prostorima, legendarnih Indexa.

Dokumentarac u produkciji BHRT-a obuhvata niz intimnih ispovijesti u kojima o Indexima i njihovim pjesmama, pored članova grupe, govore i Goran Bregović, Josipa Lisac, pjesnik Mišo Marić, Maja Perfiljeva, kao i brojni muzički novinari i hroničari regionalne scene. Kroz njihova sjećanja i tumačenja, film gradi slojevitu priču o bendu koji je obilježio više generacija slušalaca.