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JEDINSTVENA PRIČA

TV premijera dokumentarnog filma "Indexi" večeras na BHT 1

Sveobuhvatan portret jednog od najutjecajnijih i najdugovječnijih bendova na ovim prostorima

Večeras TV premijera. BHRT

A. P.

2.1.2026

Večeras, 2. januara u 20 sati, BHT 1 donosi TV premijeru višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma "Indexi" autora Bojana Hadžiabdića i Zorana Kubure.

Film, nastajao tokom tri godine, predstavlja prvi sveobuhvatan dokumentarni portret jednog od najutjecajnijih i najdugovječnijih bendova na ovim prostorima, legendarnih Indexa.

Dokumentarac u produkciji BHRT-a obuhvata niz intimnih ispovijesti u kojima o Indexima i njihovim pjesmama, pored članova grupe, govore i Goran Bregović, Josipa Lisac, pjesnik Mišo Marić, Maja Perfiljeva, kao i brojni muzički novinari i hroničari regionalne scene. Kroz njihova sjećanja i tumačenja, film gradi slojevitu priču o bendu koji je obilježio više generacija slušalaca.

Za potrebe filma korištene su originalne fotografije Indexa, bogat arhivski materijal, uključujući i do sada neobjavljene snimke te brojni drugi dokumenti što film čini najsveobuhvatnijim autorskim iskorakom u vrednovanju više od četrdeset godina trajanja ove izuzetne grupe.

# BHT
# INDEXI
# TV
# FILM
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