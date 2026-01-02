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REZIME GODINE

Koliko košta zabava: Najskuplje serije koje su pomjerile granice produkcije

Na vrhu liste našao se Netflixov hit "Stranger Things"

Najskuplje serije. Netflix

A. P.

2.1.2026

Ogromni budžeti ne garantuju uvijek i veliki uspjeh, ali pojedine serije tokom 2025. godine privukle su posebnu pažnju upravo zbog enormnih suma novca uloženih u njihovu produkciju.

Iako se isplativost ovakvih projekata mjeri različitim kriterijima, jedno je sigurno – ove serije obilježile su godinu, i to ne samo po popularnosti, već i po finansijskim razmjerama.

Tokom 2025. publika je imala priliku pratiti veliki broj novih serija, ali i nastavke omiljenih naslova, posebno na striming platformama. Ipak, nekoliko serija izdvojilo se i po budžetu i po interesovanju gledatelja.

Na vrhu liste najskupljih našao se Netflixov hit "Stranger Things". Za ovu seriju tokom godine izdvojeno je preko 400 miliona dolara, odnosno između 50 i 60 miliona dolara po epizodi, čime je zauzela prvo mjesto među najskupljim TV projektima u 2025. godini. Velika ulaganja dodatno su pojačala interes publike, posebno zbog iščekivanja završetka serije.

Na drugom mjestu nalazi se Disney+ serija "Andor", u koju je uloženo oko 290 miliona dolara. Ovaj naslov nastavio je privlačiti ljubitelje naučne fantastike i fanove franšize iz koje potiče.

Treće mjesto pripalo je Apple TV+ seriji "Severance", čiji je budžet dostigao oko 200 miliona dolara, potvrđujući trend ulaganja velikih iznosa u produkciju kvalitetnih i vizuelno impresivnih serija.

# STRANGER THINGS
# SERIJE
# PRODUKCIJA
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