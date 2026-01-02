Koliko košta zabava: Najskuplje serije koje su pomjerile granice produkcije

Ogromni budžeti ne garantuju uvijek i veliki uspjeh, ali pojedine serije tokom 2025. godine privukle su posebnu pažnju upravo zbog enormnih suma novca uloženih u njihovu produkciju.

Iako se isplativost ovakvih projekata mjeri različitim kriterijima, jedno je sigurno – ove serije obilježile su godinu, i to ne samo po popularnosti, već i po finansijskim razmjerama.

Tokom 2025. publika je imala priliku pratiti veliki broj novih serija, ali i nastavke omiljenih naslova, posebno na striming platformama. Ipak, nekoliko serija izdvojilo se i po budžetu i po interesovanju gledatelja.

Na vrhu liste najskupljih našao se Netflixov hit "Stranger Things". Za ovu seriju tokom godine izdvojeno je preko 400 miliona dolara, odnosno između 50 i 60 miliona dolara po epizodi, čime je zauzela prvo mjesto među najskupljim TV projektima u 2025. godini. Velika ulaganja dodatno su pojačala interes publike, posebno zbog iščekivanja završetka serije.