Novinarka otkrila s kojim slavnim osobama je imala najneugodnije intervjue: Ona je loša osoba

Američka novinarka i voditeljica Megan Keli (Megyn Kelly) privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je otvoreno govorila o slavnim osobama s kojima je, kako tvrdi, imala najneugodnije intervjue tokom svoje dugogodišnje karijere.

Tokom profesionalnog rada Keli je razgovarala s brojnim holivudskim zvijezdama, a sada je izazvala interes javnosti otkrivši koji su joj gosti ostavili najlošiji utisak. Među imenima koja je izdvojila nalaze se neke od najpoznatijih ličnosti Hollywooda.

Estetski zahvati

Na vrhu njenog spiska našla se legendarna glumica i aktivistica Džejn Fonda (Jane Fonda). Keli se prisjetila intervjua iz 2017. godine koji je, prema njenim riječima, postao izrazito neugodan kada je razgovor skrenuo na temu estetskih zahvata. Iako tvrdi da Fondi nije imala namjeru postavljati provokativna pitanja, priznala je da se tokom razgovora osjetila snažna napetost.

- To je bio jedan od najneugodnijih intervjua u mojoj karijeri - istakla je Keli.

Džejn Fonda danas ima 88 godina i tokom karijere osvojila je dva Oscara.

Kritike nije poštedjela ni glumca Brusa Vilisa (Bruce Willis), koji je godinama važio za jedno od omiljenih imena Hollywooda, posebno nakon što mu je dijagnosticirana demencija. Prisjećajući se njihovog susreta, Keli je za Daily Mail izjavila:

- Bilo je očito da je jako nezadovoljan što je gost. U redu, ima svoja politička uvjerenja, ali zašto onda pristati na gostovanje?"

Nezainteresovanost Vilisa

Dodala je da joj je Vilis djelovao „nezainteresovano“ i „nevelikodušno“, zbog čega joj je intervju s njim ostao u posebno lošem sjećanju.

Najžešće riječi uputila je bivšoj televizijskoj voditeljici Elen Dedženeris (Ellen DeGeneres), koja je 2022. godine napustila televiziju nakon optužbi za toksičnu radnu atmosferu u svojoj emisiji. Keli je navela da je još ranije čula kako su zaposlenici bili upozoreni da ne uspostavljaju kontakt očima s Dedženeris.

- Rečeno im je da, čak i ako gledaju u njenom smjeru, jednostavno spuste pogled - kazala je Keli, dodavši da je „nimalo nije iznenadilo kada su kasnije izašle optužbe. Ona je loša osoba“.