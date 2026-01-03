Tomi Li Džouns se oglasio prvi put nakon tragične smrti kćerke

Glumac Tomi Li Džouns i njegova porodica oglasili su se nakon iznenadne smrti njegove ćerke Viktorije, koja je preminula za Novu godinu u 34 godini.

Porodica se sada prvi put javno oglasila kratkim, ali emotivnim saopštenjem, apelujući na razumijevanje i mir dok prolaze kroz jedan od najtežih trenutaka u životu.

U saopštenju koje je u petak uveče dobio portal Page Six, porodica je navela:

“Zahvalni smo svima na lijepim riječima, mislima i molitvama. Molimo da poštujete našu privatnost u ovom teškom periodu. Hvala.”

Poruka je potpisana kao “Porodica Viktorije Kafka Džouns“.

Pronađena bez znakova svijesti

Kako su prenijeli američki mediji, Viktorija je pronađena bez znakova svijesti rano ujutru na Novu godinu, na 14. spratu hotela Fermaunt u San Francisku. Hitna služba je pozvana zbog sumnje na predoziranje, a u prijavi se navodi promjena boje kože, što ljekari često povezuju sa nedostatkom kiseonika u krvi.

Uprkos pokušajima reanimacije koje su započeli prisutni, kao i intervenciji ljekara po dolasku hitne pomoći, Viktorija je proglašena mrtvom na licu mjesta.

Istraga u toku, bez sumnje na nasilje

Iako tačan uzrok smrti još uvijek nije zvanično potvrđen, policija San Franciska navodno nije pronašla tragove nasilja, opremu za konzumaciju narkotika niti bilo kakve indicije koje bi ukazivale na samoubistvo.

Iz hotela Fermaunt oglasili su se posebnim saopštenjem:

“Duboko smo potreseni događajem koji se dogodio u hotelu 1. januara 2026. godine. Naše iskreno saučešće upućujemo porodici i bližnjima u ovom izuzetno teškom trenutku. Naš tim u potpunosti sarađuje sa policijom u okviru istrage.”