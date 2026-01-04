Godina izazova, snage i novih početaka Sanele Dujković: Ovo će biti godina ciljeva i rada

Početak godine uvijek donosi zbrajanje uspjeha, preispitivanja i nove odluke.

Tako je i za Sanelu Dujković, prepoznatljivo TV lice N1 televizije, koja iza sebe ostavlja godinu punu profesionalnih izazova, ali i važnih ličnih pobjeda.

Nova godina za nju nije samo kalendarski početak, nego okvir za nove ciljeve, snažnije odluke i još odlučniji fokus na ono što smatra istinski važnim – porodicu, profesionalni integritet i unutrašnju stabilnost. U razgovoru za naš list otvoreno govori o lekcijama iz 2025., planovima za 2026., odnosu prema novinarstvu i vrijednostima koje je vode kroz život i karijeru.

Odmor i opuštanje

S kojim lekcijama ulazite u Novu godinu?

- Ulazim s jasnim znanjem o tome šta hoću i, jednako važno, šta više ne prihvatam u svom životu. Za mene 2026. neće biti godina hedonizma i brojnih putovanja, nego godina ciljeva, rada i konkretnih rezultata. I mojih profesionalnih, ali i iskoraka moje djece, sada već tinejdžera. Stabilnost, zdravlje i napredak su moji prioriteti, a naći ću i nešto vremena za odmor i opuštanje.

Kako ćete pamtiti 2025. godinu?

- Kao tešku, ali istovremeno progresivnu godinu. Najvažnije je to što smo moja djeca i ja ostvarili važne lične i porodične ciljeve i dodatno se učvrstili kao tim. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez podrške najbližih: moje majke i mojih najboljih prijatelja, koji su konstantni vjetar u leđa.

Da li je danas teže biti TV novinar?

- Izazovnije da, ali i dalje lijepo. N1 je izuzetno gledan i utjecajan medij i privilegija je raditi u okruženju u kojem, uprkos svim promjenama, i dalje imate slobodu, ali i odgovornost javne riječi, kao i stvarni društveni utjecaj. U vremenu u kojem je nezavisnog novinarstva sve manje, zahvalna sam što u svom radu i dalje imam slobodu.