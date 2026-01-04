Godina izazova, snage i novih početaka Sanele Dujković: Ovo će biti godina ciljeva i rada

Početak godine uvijek donosi zbrajanje uspjeha, preispitivanja i nove odluke.
Tako je i za Sanelu Dujković, prepoznatljivo TV lice N1 televizije, koja iza sebe ostavlja godinu punu profesionalnih izazova, ali i važnih ličnih pobjeda.
Nova godina za nju nije samo kalendarski početak, nego okvir za nove ciljeve, snažnije odluke i još odlučniji fokus na ono što smatra istinski važnim – porodicu, profesionalni integritet i unutrašnju stabilnost. U razgovoru za naš list otvoreno govori o lekcijama iz 2025., planovima za 2026., odnosu prema novinarstvu i vrijednostima koje je vode kroz život i karijeru.
Odmor i opuštanje
S kojim lekcijama ulazite u Novu godinu?
- Ulazim s jasnim znanjem o tome šta hoću i, jednako važno, šta više ne prihvatam u svom životu. Za mene 2026. neće biti godina hedonizma i brojnih putovanja, nego godina ciljeva, rada i konkretnih rezultata. I mojih profesionalnih, ali i iskoraka moje djece, sada već tinejdžera. Stabilnost, zdravlje i napredak su moji prioriteti, a naći ću i nešto vremena za odmor i opuštanje.
Kako ćete pamtiti 2025. godinu?
- Kao tešku, ali istovremeno progresivnu godinu. Najvažnije je to što smo moja djeca i ja ostvarili važne lične i porodične ciljeve i dodatno se učvrstili kao tim. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez podrške najbližih: moje majke i mojih najboljih prijatelja, koji su konstantni vjetar u leđa.
Da li je danas teže biti TV novinar?
- Izazovnije da, ali i dalje lijepo. N1 je izuzetno gledan i utjecajan medij i privilegija je raditi u okruženju u kojem, uprkos svim promjenama, i dalje imate slobodu, ali i odgovornost javne riječi, kao i stvarni društveni utjecaj. U vremenu u kojem je nezavisnog novinarstva sve manje, zahvalna sam što u svom radu i dalje imam slobodu.
Koliko je teško ostati dosljedan sebi?
- Za mene prilično jednostavno. I mislim da se to vidi. Uvijek sam bila dobar radnik, kolegica i prijatelj, i to sam ostala i nakon mnogo godina karijere. Nisam podlijegala trendovima galamdžija koji vlastite frustracije ispoljavaju u radnom prostoru po principu da danas „jači tlači“. Važno mi je da sam okružena dobrim ljudima i, kako bi moj prijatelj rekao, danas me jedino može oduševiti dobrota. Dostupna sam mladim kolegama i ljudima kojima treba savjet ili podrška, koliko god mogu. Važno mi je da se nisam prodavala za sitne interese i da sam ojačala isključivo zahvaljujući znanju, trudu, integritetu i zdravoj pameti.
Koliko trpi privatni život?
- Privatni život uvijek trpi zbog dinamike posla i brojnih obaveza. Ja volim „svaštariti“, to mi obogaćuje profesionalni život, ali vjerujem da takav tempo dugoročno utječe na zdravlje i to je jedino što me nekad brine. Ali, navikla sam na odgovornost i na visoka očekivanja, i privatno i profesionalno. Nije uvijek lako, nekad se i ljutim na sebe ili na okruženje, ali znam koliko mogu iznijeti i, što je još važnije, znam zašto to radim.
Biti skroman
Biste li nešto mijenjali u karijeri?
- Voljela bih da sam ranije osjetila slobodu i sigurnost koje imam danas, posebno u četrdesetim. N1 mi je u tome mnogo pomogao, ali i godine u kojima shvatite koliko znate, koliko iskustva nosite i da nema potrebe biti skroman. Žao mi je što to nisam osvijestila već u prvim godinama karijere.
Šta očekujete od sebe u 2026. godini?
- U 2026. planiram dodatno jačati rad u oblasti kriznog komuniciranja. Posebno mi je drago što sam se intenzivno vratila predavanjima i radionicama za koje sam se profesionalno osposobila u BiH i u inozemstvu prije više od decenije. Ukoliko se osvrnemo na kraj 2025. godine, obilježile su je radionice kriznog komuniciranja u sklopu MEG II projekta UNDP-a, a trenutno pregovaram o širenju tih aktivnosti u 2026. godini. I dalje ću biti aktivna u neformalnoj grupi novinarki koje se bore protiv nasilja nad ženama i djevojčicima, a imamo dosta planova. Generalno, od sebe u 2026. očekujem da budem još glasnija, hrabrija i prisutnija, bez izvinjavanja za ono što jesam i što znam.
Novinarstvo kao identitet
- Novinarstvo, odnosno komunikacije, važan su dio mog identiteta već 25 godina. Ja nisam željela raditi ništa drugo, mada su neke profesije mnogo bolje plaćene i imala sam prilike, ali ja novinarstvo i komunikacije najviše volim. Uprkos svim izazovima, vjerujem da ova profesija ima smisla. Danas novinarstvo za mene znači vraćanje emocije i odgovornosti u javni prostor, edukaciju mladih i borbu za objektivnost i istinu. Novinarstvo će i u budućnosti opstati u nekom obliku, a kakav god on bio, vjerujem da ću u njemu plivati kao riba u vodi – kazala nam je Sanela.