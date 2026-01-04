Džoli napušta Holivud: Gdje će slavna glumica započeti novo poglavlje života?

Anđelina Džoli sprema se da zatvori važno životno poglavlje i napusti Holivud, a prema informacijama bliskih izvora – njena budućnost vjerovatno neće biti vezana za Sjedinjene Američke Države.

Slavna glumica, rediteljka i humanitarka (50) stavila je na prodaju luksuznu istorijsku vilu u Los Anđelesu, vrijednu oko 25 miliona dolara, u kojoj je živjela od 2016. godine.

Kako prenose američki mediji, ona već diskretno pokazuje kuću potencijalnim kupcima.

Prema izvorima bliskim Page Six portalu, tokom 2026. godine ona planira da vrijeme dijeli između Njujorka, gdje vodi modni kolektiv i butik Atelier Jolie, i Evrope, prije svega zbog privatnosti.

Posebno mjesto u njenim planovima ima i Kambodža, zemlja čije državljanstvo posjeduje i s kojom je duboko emotivno povezana.

“Ne može dovoljno da se udalji od drame. Jedini pravi način da predahne jeste da ode”, izjavio je glumac i producent Džej Bendžamin, koji Anđelinu poznaje još od 2005. godine.

Veliki dio te drame vezan je za njen dugogodišnji i izuzetno turbulentan razvod od Breda Pita, koji je konačno pravno okončan krajem decembra 2024, osam godina nakon što je podnijela zahtjev za razvod.

U tom periodu vodili su brojne sudske sporove, uključujući i onaj oko čuvenog francuskog imanja i vinarije Château Miraval.

Džoli je ranije otvoreno govorila da je za Los Anđeles bila vezana isključivo zbog djece, sve dok ne postanu punoljetna.

Najmlađi blizanci, Noks i Vivijen, 18 godina pune u julu, čime se, kako je sama rekla, otvaraju vrata slobode.

Podsjetimo, Anđelina i Bred imaju šestoro djece: Medoksa, Paksa, Zaharu, Šajlo i blizance Noks i Vivijen. Glumica je nakon razvoda bila njihov primarni staratelj, a pojedina djeca su u međuvremenu odlučila da iz prezimena izbace – Pit.

Iako je Holivud obilježio njenu karijeru, Džoli sebe odavno vidi kao globalnu građanku. Nakon snimanja filma “Tomb Raider” u Kambodži 2001. godine, započela je intenzivan humanitarni rad, koji ju je kasnije odveo i do uloge specijalne izaslanice UNHCR-a.

I danas je aktivna na terenu – nedavno je boravila na granici Egipta i Gaze, gdje se sastala sa humanitarnim radnicima i povrijeđenim civilima.

Iako je imala zapaženu glavnu ulogu u biografskom filmu “Maria” o Mariji Kalas, za koju je učila operno pjevanje, izostanak priznanja tokom sezone nagrada, prema pisanju medija, teško joj je pao.

Za razliku od nje, Bred Pit ostaje čvrsto vezan za Holivud. Njegova produkcijska kuća Plan B bilježi veliki uspjeh, a privatno je već nekoliko godina u vezi sa Ines de Ramon. Izvori bliski paru tvrde da Pit ne planira selidbu