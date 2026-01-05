Glumica iskreno o majčinstvu: Nije nešto što mora da se desi sada

Glumica El Fening otvoreno je govorila o planovima za budućnost, porodičnim odnosima i životnim prioritetima, otkrivši da jednog dana definitivno želi da ima djecu.

U ekskluzivnom razgovoru za People, tokom premijere filma “Sentimental Value” u Los Anđelesu, 27-godišnja glumica istakla je da majčinstvo vidi kao važan dio budućnosti, ali da ne osjeća pritisak da se to dogodi odmah.

- Nije nešto što mora da se desi sada, ali definitivno želim djecu jednog dana - kaže El.

Govoreći o norveškoj drami “Sentimental Value”, Fening je objasnila da joj je rad na filmu pomogao da dublje razmisli o porodičnim odnosima.

Film prati priču o sestrama koje se ponovo povezuju sa otuđenim ocem i bavi se traumama koje se često prenose kroz generacije.

- Ljepota ovog filma je u univerzalnim temama s kojima se svi mogu poistovjetiti. Govori o slomljenoj porodici i traumama koje se prenose, često i nesvjesno. Postoji neka iscjeljujuća moć umjetnosti, iako ne vjerujem da se sve može u potpunosti izliječiti - smatra El.

Dodala je da film ne nudi savršena rješenja, ali otvara prostor za razumijevanje i oproštaj, što za nju predstavlja njegovu najveću vrijednost.

Pored ličnih razmišljanja, El se osvrnula i na predstojeći profesionalni izazov – prvi zajednički film sa sestrom Dakotom.

Njih dvije će glumiti u adaptaciji romana “The Nightingale” spisateljice Kristin Hana.

Na pitanje kako će se njihov sestrinski odnos uklopiti u profesionalnu saradnju, El je istakla da vjeruje da će njihova bliskost biti prednost na setu.

- Bićemo koleginice, ali igramo sestre, tako da moramo unijeti i dio našeg stvarnog odnosa u film - zaključila je.