Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EL FENING

Glumica iskreno o majčinstvu: Nije nešto što mora da se desi sada

Nije nešto što mora da se desi sada, ali definitivno želim djecu jednog dana, kaže El

Glumica El Fening. Instagram

E. A.

5.1.2026

Glumica El Fening otvoreno je govorila o planovima za budućnost, porodičnim odnosima i životnim prioritetima, otkrivši da jednog dana definitivno želi da ima djecu.

U ekskluzivnom razgovoru za People, tokom premijere filma “Sentimental Value” u Los Anđelesu, 27-godišnja glumica istakla je da majčinstvo vidi kao važan dio budućnosti, ali da ne osjeća pritisak da se to dogodi odmah.

- Nije nešto što mora da se desi sada, ali definitivno želim djecu jednog dana - kaže El.

Govoreći o norveškoj drami “Sentimental Value”, Fening je objasnila da joj je rad na filmu pomogao da dublje razmisli o porodičnim odnosima.

Film prati priču o sestrama koje se ponovo povezuju sa otuđenim ocem i bavi se traumama koje se često prenose kroz generacije.

- Ljepota ovog filma je u univerzalnim temama s kojima se svi mogu poistovjetiti. Govori o slomljenoj porodici i traumama koje se prenose, često i nesvjesno. Postoji neka iscjeljujuća moć umjetnosti, iako ne vjerujem da se sve može u potpunosti izliječiti - smatra El.

Dodala je da film ne nudi savršena rješenja, ali otvara prostor za razumijevanje i oproštaj, što za nju predstavlja njegovu najveću vrijednost.

Pored ličnih razmišljanja, El se osvrnula i na predstojeći profesionalni izazov – prvi zajednički film sa sestrom Dakotom.

Njih dvije će glumiti u adaptaciji romana “The Nightingale” spisateljice Kristin Hana.

Na pitanje kako će se njihov sestrinski odnos uklopiti u profesionalnu saradnju, El je istakla da vjeruje da će njihova bliskost biti prednost na setu.

- Bićemo koleginice, ali igramo sestre, tako da moramo unijeti i dio našeg stvarnog odnosa u film - zaključila je.

# GLUMICA
# EL FENING
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.