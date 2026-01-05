Voditelj utišao glasine o estetskim zahvatima: Minimalni botoks i devet kilograma manje

Endi Koen oglasio se povodom spekulacija da je podvrgnut estetskoj hirurgiji uoči vođenja CNN-ovog specijala “New Year’s Eve Live”, jasno demantujući navode koji su se proširili društvenim mrežama.

Voditelj emisije “Watch What Happens Live” odgovorio je na komentare fanova putem platforme Threads, gdje je jedan korisnik upitao šta je “uradio sa licem” nakon novogodišnjeg prenosa iz Tajms skvera.

- Uradio sam najmanju moguću količinu botoksa i smršao oko devet kilograma. I imao puno šminke - napisao je Koen u odgovoru.

On je i ove godine vodio tradicionalni novogodišnji program zajedno sa Andersonom Kuperom, a njihovo pojavljivanje privuklo je veliku pažnju gledalaca. Dok su neki spekulisali o njegovom izgledu, brojni fanovi stali su u Koenovu odbranu.

- Izgledao je kao i uvijek – odmorno i svježe. Zgodan muškarac, isto kao i Anderson - napisao je jedan korisnik, dok su drugi poručili da Koen ima puno pravo da radi ono što ga čini zadovoljnim.

Koen (57) je ranije otvoreno govorio o korišćenju botoksa. U martu ove godine, tokom okupljanja emisije “Married to Medicine”, priznao je da je prvi put u životu probao ovaj estetski tretman.

- Uradio sam to prvi put, prije otprilike mjesec dana. Vrlo malo - rekao je tada.