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GLUMAC

Pol Meskal želi da nestane: Nadam se da me niko neće vidjeti

To ne znači nužno da će raditi manje, ali znači da će biti pažljiviji

Irski glumac Pol Meskal. Instagram

E. A.

5.1.2026

Irski glumac Pol Meskal, poznat po ulozi u hit seriji “Normal People” i “Gladijatoru 2”, najavio je da će se povući iz javnosti narednih nekoliko godina.

Meskal, koji je u posljednje vrijeme postao jedan od najtraženijih mladih glumaca u Holivudu, trebalo bi da tumači Pola Makartnija u nadolazećem biografskom filmu o Bitlsima, režisera Sema Mendeza, čija je premijera planirana za april 2028. godine.

Zbog toga, 29-godišnji glumac kaže da planira pauzu i da će pažljivo birati projekte.

- Već sam pet ili šest godina u ovom poslu i iako se osjećam srećno zbog prilika koje imam, moram razmisliti kako da održim ovakav tempo - rekao je Meskal u razgovoru za Gardijan.

To ne znači nužno da će raditi manje, ali znači da će biti pažljiviji.

Glumac, nominovan za Zlatni globus i Critics’ Choice nagradu za ulogu u filmu “Hamnet”, objasnio je da je produkcija “The History of Sound” filma bila izuzetno zahtjevna.

- Nakon što završim promociju, nadam se da me niko neće vidjeti do 2028. godine kada počinjem sa projektom Bitlsa. Ljudi će imati pauzu od mene, a ja od njih - dodao je.

Meskal je najavio i da bi se u narednom periodu mogao posvetiti isključivo teatru i ličnim prioritetima, kako ne bi došao u situaciju da zamrzne ono što voli.

Glumac je takođe izrazio želju da postane otac.

Trenutno je u vezi sa pjevačicom Grejsi Abrams.

- Volio bih da imam porodicu. Nije da ih želim odmah, ali bih volio imati djecu - priznao je Meskal.

# POL MESKAL
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