Pol Meskal želi da nestane: Nadam se da me niko neće vidjeti

Irski glumac Pol Meskal, poznat po ulozi u hit seriji “Normal People” i “Gladijatoru 2”, najavio je da će se povući iz javnosti narednih nekoliko godina.

Meskal, koji je u posljednje vrijeme postao jedan od najtraženijih mladih glumaca u Holivudu, trebalo bi da tumači Pola Makartnija u nadolazećem biografskom filmu o Bitlsima, režisera Sema Mendeza, čija je premijera planirana za april 2028. godine.

Zbog toga, 29-godišnji glumac kaže da planira pauzu i da će pažljivo birati projekte.

- Već sam pet ili šest godina u ovom poslu i iako se osjećam srećno zbog prilika koje imam, moram razmisliti kako da održim ovakav tempo - rekao je Meskal u razgovoru za Gardijan.

To ne znači nužno da će raditi manje, ali znači da će biti pažljiviji.

Glumac, nominovan za Zlatni globus i Critics’ Choice nagradu za ulogu u filmu “Hamnet”, objasnio je da je produkcija “The History of Sound” filma bila izuzetno zahtjevna.

- Nakon što završim promociju, nadam se da me niko neće vidjeti do 2028. godine kada počinjem sa projektom Bitlsa. Ljudi će imati pauzu od mene, a ja od njih - dodao je.

Meskal je najavio i da bi se u narednom periodu mogao posvetiti isključivo teatru i ličnim prioritetima, kako ne bi došao u situaciju da zamrzne ono što voli.

Glumac je takođe izrazio želju da postane otac.

Trenutno je u vezi sa pjevačicom Grejsi Abrams.

- Volio bih da imam porodicu. Nije da ih želim odmah, ali bih volio imati djecu - priznao je Meskal.