Počela sezona nagrada: Film s Leonardom Dikaprijom ispred svih

Film “One Battle After Another”, subverzivna komedija koja se bavi radikalnom politikom, proglašen je za najbolji na 31. dodjeli Critics Choice Awards, održanoj u nedjelju veče.

Ovim je zvanično počela sezona velikih nagrada.

Ostvarenje je osvojilo još dvije prestižne nagrade – za najbolju režiju i najbolji adaptirani scenario, koje je dobio Pol Tomas Anderson.

Leonardo Dikaprio je prva zvijezda ovog filma.

Filmovi “Frankenstein”, raskošna nova interpretacija horor-klasika u režiji Giljerma del Tora, i “Sinners”, vampirska drama smještena u doba rasne segregacije na američkom jugu, dominirali su filmskim kategorijama sa po četiri osvojene nagrade.

“Frankenstein” je nagrađen za sporednu mušku ulogu Džejkoba Elordija, kao i za scenografiju, šminku, frizuru i kostime.

“Sinners” je priznanja dobio za originalni scenario, kasting i muziku.

Serija “Adolescence”, priča o istrazi ubistva snimljena u jednom kontinuiranom kadru, osvojila je četiri nagrade, uključujući i onu za najbolju mini-seriju.

Glumačke nagrade u toj kategoriji pripale su Stivenu Grejemu, Ovenu Kuperu i Erin Doerti, dok je Sara Snuk nagrađena kao najbolja glumica u mini-seriji za ulogu u trileru “All Her Fault”.

Serija “The Pitt” proglašena je za najbolju dramsku seriju.

U kategoriji komedije, “The Studio” je trijumfovao kao najbolja humoristička serija, dok je njen autor Set Rogen proglašen za najboljeg glumca u komediji.

Filmske glumačke nagrade obilježili su Džesi Bakli, koja je osvojila priznanje za najbolju glumicu za ulogu u filmu “Hamnet”, i Timoti Šalame, nagrađen kao najbolji glumac za ulogu u filmu “Marty Supreme”.

Nagrada za najbolju sporednu glumicu pripala je Ejmi Medigan za ulogu u horor-filmu “Weapons”.

Nagradu za najbolji tok-šou osvojio je Džimi Kimel za “Jimmy Kimmel Live”.