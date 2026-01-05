"Avatar: Fire and Ash" zaradio milijarde u kinima

Film Avatar: Vatra i pepeo reditelja Džejmsa Kamerona ostvario je više od milijardu dolara zarade na svjetskim kino blagajnama, čime je Kameron ostvario svoj četvrti film s tim nivoom komercijalnog uspjeha.

Prema podacima studija 20th Century, film je prag od milijardu dolara dosegao u subotu, 3. januara, svega dvije sedmice nakon svjetske premijere održane 19. decembra. Ukupna zarada uključuje 306 miliona dolara ostvarene na domaćem tržištu te 777,1 milion dolara iz inostranstva.

Uspjeh novog nastavka uporediv je s prethodnim filmovima iz franšize. Avatar: Put vode iz 2022. godine dostigao je milijardu dolara nakon 14 dana prikazivanja, dok je originalni Avatar iz 2009. godine taj rezultat ostvario nakon 17 dana. Prva dva filma iz serijala ubrajaju se među najuspješnije filmove svih vremena.

Avatar: Vatra i pepeo jedan je od tri filma objavljena 2025. godine koja su prešla granicu od milijardu dolara zarade. Film Lilo i Stič ostvario je 1,038 milijardi dolara, dok je Zootopia 2 zaradila 1,51 milijardu dolara.

Prema Box Officeu, Avatar drži rekord po ukupnoj zaradi, dok se Avatar: Put vode nalazi na trećem mjestu. Drugo mjesto zauzima Osvetnici: Kraj igre iz 2019. godine, a Kameronov film Titanik iz 1997. godine nalazi se na četvrtom mjestu.

Novi film ujedno je i najduži nastavak u serijalu Avatar. Radnja se nastavlja ubrzo nakon događaja iz drugog nastavka te prati porodicu Sali suočenu s posljedicama smrti njihovog najstarijeg sina Netejama, dok antagonist Majls Kverič ponovno pokušava pronaći i uhvatiti Džejka Sali.

Film Avatar: Vatra i pepeo tokom prvog vikenda prikazivanja u kinima zaradio je 345 miliona dolara.

U filmu glume: Sem Vortington, Zo Saldana, Stiven Leng, Kejt Vinslet,klif Kjeris, Sigurni Viver, Džovani Ribisi, Idi Falco, Una Čaplin, Dejvid Tvilis i drugi.

Iako su u pripremi još dva filma iz serijala Avatar, reditelj Džejms Kameron izjavio je da još nije siguran hoće li se saga nastaviti i nakon toga. Avatar: Vatra i pepeo trenutno se prikazuje u kinima širom svijeta.