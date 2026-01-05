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Potvrđeno, snima se "Ocean's 14": "Matorci" spremni za pljačku

Nastavak će režirati Dejvid Lić, a vidjet ćemo da li će biti govora i o sceni iz filma "Okeanovih 8"

Ocean's 14. Instagram

E. A.

5.1.2026

Džordž Kluni je potvrdio da će se nekoliko originalnih članova glumačke postave vratiti u filmu "Ocean’s 14" i podijelio prve nagovještaje o zapletu nastavka.

Glumac je otkrio da će se novi film fokusirati na legendarnu ekipu koja pokušava izvesti pljačku u kasnijim godinama života, što predstavlja zaokret u odnosu na ranije nastavke franšize.

Kluni je potvrdio da se Bred Pit, Met Dejmon, Don Čidl i Džulija Roberts spremaju da ponovo preuzmu svoje uloge. Objasnio je da se ideja filma "Ocean’s 14" bavi time kako su likovi ostarili od posljednjeg puta kada ih je publika vidjela kako zajedno rade na velikom platnu.

- Postoji nešto privlačno u ideji da smo prestari da radimo ono što smo nekada radili, ali smo i dalje dovoljno pametni da znamo kako da se izvučemo - rekao je Kluni. "Izgubili su korak i moraju pronaći način da zaobiđu svoja ograničenja."

Prema Kluniju, film "Going in Style" iz 1979. godine poslužio je kao ključna inspiracija za novi nastavak. Taj film prati grupu penzionera koji odlučuju izvesti pljačku, ideju koju je Kluni smatrao prirodno uklopljenom u ponovno okupljanje likova iz serijala "Ocean’s", decenijama kasnije.

Nastavak će režirati Dejvid Lić, a vidjet ćemo da li će biti govora i o sceni iz filma "Okeanovih 8".

# OCEANS 14
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