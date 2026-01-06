To je moje dijete i voljeću ga bez obzira na sve: Glumac još jednom zaštitio transrodnog sina

Američki glumac i komičar Marlon Vejans još jednom je javno progovorio o tome šta za njega znači biti roditelj transrodnog djeteta i poručio da su ljubav, prihvatanje i zaštita djeteta iznad svega.

Vejans je još u novembru 2023. godine otkrio da je njegovo dijete, sin Kai, transrodna osoba, što je tada izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

Gostujući u emisiji “The Breakfast Club”, glumac je rekao da mu je taj proces pomogao da i sam prođe sopstvenu transformaciju kao roditelj – od neznanja i poricanja do bezuslovne ljubavi i prihvatanja.

Početkom godine, u podkastu “We In Miami”, Vejans je još jasnije istakao stav, rekavši da mu je instinkt roditelja da zaštiti dijete, bez obzira na osude okoline.

- Ljudi mogu da sude i govore šta hoće, ali na kraju dana – to je moje dijete i ja ću ga voljeti bez obzira na sve. Svako dijete zaslužuje privatnost i pravo da živi život onako kako želi - poručio je Vejans.

Glumac je naglasio i da se nečiji identitet ne može promijeniti silom ili pritiskom.

- Ne možeš nekoga "izliječiti" od toga što je gej. Ne možeš nekoga hipnotisati da ne bude transrodna osoba. Jedino što možeš jeste da ih prihvatiš i voliš - podvukao je.

Njegova poruka naišla je na snažan odjek na društvenim mrežama, gdje su mnogi roditelji istakli da njegov stav predstavlja rijedak, ali izuzetno važan primjer javne podrške trans djeci – posebno od poznatih ličnosti.