Važan signal uoči dodjele Oskara: Šalame i Bakli postali izraziti favoriti

Timoti Šalame i Džesi Bakli bili su najveći dobitnici ovogodišnje dodjele Critics Choice Awards, čime su dodatno učvrstili status ozbiljnih kandidata u predstojećoj trci za Oskara.

Dodjela, koja je održana sinoć u Santa Monici u Kaliforniji, tradicionalno se smatra jednim od najranijih i najpouzdanijih pokazatelja raspoloženja filmskih kritičara pred objavljivanje nominacija za Oskare kasnije ovog mjeseca.

Automatski su njih dvoje postali izraziti favoriti za nagrade.

Film “One Battle After Another”, u kojem glumi Leonardo Dikaprio, proglašen je za najbolji filmom godine.

Ipak, Leo nije osvojio glavnu nagradu.

Šalame je osvojio nagradu za najboljeg glumca za ulogu mladića koji sanja da postane profesionalni stonoteniser u filmu “Marty Supreme”.

A Bakli je proglašena za najbolju glumicu, za ulogu u istorijskoj drami “Hamnet”, baziranoj na romanu Megi O’Farel, koji istražuje život Vilijama Šekspira i njegove supruge Agnes nakon smrti njihovog sina.

Pažnja filmske industrije sada se okreće ka Zlatnim globusima i predstojećim nominacijama za nagradu Oskar.