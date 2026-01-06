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AUSTRALIJSKI GLUMAC

Elordi osvojio prvu veliku glumačku nagradu, potpuno se zbunio tokom govora: Zaista nisam ovo planirao

Volim te. Svi te volimo. Ostvario si moje snove još kad mi je bilo 11 godina. Tako sam srećan što sam ovdje, kazao je Elordi

Džejkob Elordi. Instagram

E. A.

6.1.2026

Džejkob Elordi, 28-godišnji australijski glumac, osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca na 31. dodjeli Critics Choice Awards.

To je njegova prva velika glumačka nagrada.

Elordi je nagradu dobio za ulogu u filmu “Frankenstein” režisera Giljerma del Tora, a ceremonija je održana sinoć u Santa Monici, Kalifornija.

- Zaista nisam ovo planirao -  rekao je zbunjeni Elordi na početku govora prilikom preuzimanja nagrade.

Zahvalio je reditelju.

- Volim te. Svi te volimo. Ostvario si moje snove još kad mi je bilo 11 godina. Tako sam srećan što sam ovdje - kazao je Elordi.

Takođe je zahvalio majci i ocu.

- Bila je to uloga u koju sam mogao utkati svaki dio sebe. Od trenutka kada sam se rodio do današnjeg dana, sve je u ovom liku - rekao je Elordi tokom ranije konferencije na Filmskom festivalu u Veneciji.

# DŽEJKOB ELORDI
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