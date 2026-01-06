Elordi osvojio prvu veliku glumačku nagradu, potpuno se zbunio tokom govora: Zaista nisam ovo planirao

Džejkob Elordi, 28-godišnji australijski glumac, osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca na 31. dodjeli Critics Choice Awards.

To je njegova prva velika glumačka nagrada.

Elordi je nagradu dobio za ulogu u filmu “Frankenstein” režisera Giljerma del Tora, a ceremonija je održana sinoć u Santa Monici, Kalifornija.

- Zaista nisam ovo planirao - rekao je zbunjeni Elordi na početku govora prilikom preuzimanja nagrade.

Zahvalio je reditelju.

- Volim te. Svi te volimo. Ostvario si moje snove još kad mi je bilo 11 godina. Tako sam srećan što sam ovdje - kazao je Elordi.

Takođe je zahvalio majci i ocu.

- Bila je to uloga u koju sam mogao utkati svaki dio sebe. Od trenutka kada sam se rodio do današnjeg dana, sve je u ovom liku - rekao je Elordi tokom ranije konferencije na Filmskom festivalu u Veneciji.