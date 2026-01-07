Nastavak "Grenlanda": Džerard izlazi iz skloništa, a na Zemlji ih čeka pakao

Nakon globalnog uspjeha postapokaliptičnog filma „Grenland: Posljednje utočište“ iz 2020. godine, nastavak ove emotivne i napete priče, „Grenland 2: Migracija“, donosi novo poglavlje borbe za opstanak, nadu i budućnost čovječanstva.

„Grenland 2: Migracija“ vodi nas na put pun neizvjesnosti – put na koji ovog puta mora krenuti cijela porodica Gariti, predvođena Džerardom Batlerom.

Radnja filma smještena je pet godina nakon što je kometa Klark pogodila Zemlju i uništila veliki dio planete. Porodica Gariti – Džon, Alison i njihov sin Nejtan – preživjela je skrivajući se u bunkeru na Grenlandu, ali se sada suočava s novim izazovima.

Nejtan je sada tinejdžer i teško podnosi život u skučenim podzemnim uslovima. Zbog toga porodica odlučuje da napusti prividnu sigurnost bunkera i krene u potragu za novim domom u razorenoj i opasnoj Evropi.

Putovanje prema Francuskoj, gdje prema glasinama postoji nova oaza pogodna za obnovu života, suočava ih s novim počecima, ali i bolnim gubicima. Njihova migracija postaje mnogo više od borbe za fizički opstanak – ona prerasta u potragu za smislom, domom i mogućnošću da se ponovo istinski živi.