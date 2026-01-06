Skandal nakon smrti Brižit Bardo: Hitno se oglasila njena fondacija

Fondacija koju je osnovala nedavno preminula francuska filmska diva Brižit Bardo upozorila je na lažne ponude kojima se zloupotrebljavaju lik i djelo čuvene glumce.

- Fondacija Brižit Bardo upozorava na širenje ponuda na internetu i društvenim mrežama za prodaju fotografija, montaža potpomognutih vještačkom inteligencijom i raznih materijala koji reprodukuju lik Brižit Bardo, same ili sa životinjama i/ili u potpuno izmišljenim situacijama, s ciljem da se lažno prikupe sredstva od ovih nelegalnih prodaja, privlačeći javnost tvrdnjama da bi 100 odsto prihoda bilo namijenjeno našoj Fondaciji radi nastavka djela Brižit Bardo - naveli su u saopštenju.

- Riječ je o grubim montažama, nezakonitim ponudama i prodaji, kao i o navodnim akcijama prikupljanja sredstava koje nikada nisu dobile bilo kakvu saglasnost Fondacije Brižit Bardo, koja ne može da podrži ove prevare - napisali su i dodali:

“Pozivamo sve da poštuju uspomenu na preminulu i, prije svega, da budu oprezni kako ne bi postali žrtve ovih vulgarnih i bijednih pokušaja zloupotrebe.”

- Protiv svake osobe koja bude učestvovala u ovim navodnim i nezakonitim akcijama prikupljanja sredstava biće pokrenuti sudski postupci - zaključili su.

Podsjećamo, Brižit Bardo je preminula prošle nedjelje u 92. godini života.

Nakon što je pedesetih godina napustila glumu, svoj život je posvetila brizi i zaštiti životinja.