Fanovi iznenađeni otkrićem, lik Holi iz serije Stranger Things glumile bliznakinje

Nakon što je epsko finale Netfliksove serije Stranger Things privelo kraju pet napetih sezona, obožavaoci se još uvijek opraštaju od omiljenih likova.

U jeku tih oproštaja, originalne glumice koje su tumačile Holi, najmlađu sestru u porodici Viler, odale su počast seriji dirljivom objavom.

Njihov osvrt na iskustvo sa snimanja otkrio je mnogim obožavaocima šokantan detalj – da su ulogu Holi sve vrijeme glumile bliznakinje, piše Unilad.

Šok na društvenim mrežama

Bliznakinje Aniston i Tinsli Prajs podijelile su video-montažu s brojnim trenucima sa seta, pozirajući sa glumačkim zvijezdama poput Mili Bobi Braun i Fina Volfharda.

Umjesto da se fokusiraju na dirljivu uspomenu, fanovi serije ostali su zatečeni saznanjem da su Holi glumile dvije djevojčice. Otkriće je izazvalo lavinu reakcija na TikToku.

– “Nije jedna, dvije su?!” – glasio je jedan od najčešćih komentara.

Drugi su se nadovezali u nevjerici:

– “Čekaj, Holi iz Stranger Thingsa ima bliznakinju?”

Dok je treći korisnik sažeo opšte iznenađenje pitanjem:

– “Kako to nisam primijetio?!”

Zašto je uloga Holi pripala novoj glumici?

Jednojajčane bliznakinje Aniston i Tinsli Prajs tumačile su Majkovu i Nensinu mlađu sestru još od prve sezone 2016. godine. Ipak, za petu i posljednju sezonu ulogu Holi je preuzela Nel Fišer, jer je lik imao ključnu ulogu u završnim epizodama.

Kreatori serije, braća Dafer, objasnili su ovu odluku.

– - Kada pogledate cijelu sezonu, bolje ćete shvatiti zašto je bilo toliko važno dodati je u glumačku postavu - rekao je Met Dafer za SFX.

Njegov brat Ros je pojasnio za Varajeti:

– Ako gledate prethodne sezone, Holi gotovo uopće ne govori. Dakle, nije imala gotovo nikakav karakter u tim sezonama. Bila je samo malo dijete. Čak i u prvoj sezoni, kada smo je snimali, u suštini smo pokušavali u stvarnom vremenu da uhvatimo sve što bi bliznakinje radile na setu. Dakle, nismo joj zapravo dali glas. U početnim scenarijima Holi je bila malo sramežljivija i povučenija. A onda, kada smo pronašli Nel, koja ima osebujan karakter, počeli smo da unosimo njenu ličnost u Holi.”

Met je dodao da su bili nervozni zbog promjene glumice:

– Nije da je morala da izgleda identično bliznakinjama koje su glumile Holi ranije, ali morala je da im dovoljno liči da gledaoci ne budu potpuno zbunjeni. Ali mnogo važnije od toga, morala je da bude nevjerovatna glumica.”

Iako su obožavaoci izrazili žaljenje zbog odlaska bliznakinja, Aniston i Tinsli pokazale su veliku podršku novoj glumici.

U dirljivoj poruci na Instagramu poručile su Nel:

– “Jedva čekamo da vidimo kuda ćeš odvesti našu djevojčicu, Holi. Znamo da će biti nevjerovatno!”