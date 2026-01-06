Ovaj zaboravljeni horor je lansirao karijeru Džordža Klunija, kritičari ga nisu podnosili

Džordž Kluni je već tri decenije jedno od najprepoznatljivijih lica na planeti.

Njegov status holivudske zvijezde učvrstila je glavna uloga u hit-seriji 90-ih Hitna služba, nakon čega su uslijedili filmski uspjesi poput Od sumraka do zore, Syriana i Ni na nebu, ni na zemlji.

Ipak, dok je Džordž Kluni još bio televizijski glumac u potrazi za velikom prilikom, njegova prva uloga u dugometražnom filmu desila se u meta-slasher hororu iz 1987. godine Return to Horror High, o kojem mnogi nikada nisu čuli, piše Collider.

Tehnički, drugi horor film bio mu je prvi

Ako ćemo biti precizni, prvi film u kojem se Džordž Kluni pojavio bio je takođe horor – Grizzly II: The Revenge iz 1983. godine. Tada 22-godišnji Kluni imao je malu ulogu planinara Rona, ali film je ostao upamćen iz drugih razloga.

U njemu su se takođe pojavili tada nepoznati Čarli Šin i Lora Dern, a katastrofalno snimanje dovelo je do toga da film nije objavljen sve do 2021. godine, decenijama nakon što su troje glavnih glumaca postali planetarno popularni.

Pošto Grizzly II nije ugledao svjetlost dana kada je snimljen, Kluni je nastavio da gradi karijeru malim ulogama u serijama poput E/R i The Facts of Life. Pravu priliku za bioskopska platna dobio je 1987. u slasheru Return to Horror High.

Uloga glumca osuđenog na propast

Return to Horror High, koji je napisao i režirao Bil Froelih, objavljen je 9. januara 1987. Uprkos naslovu, nije riječ o nastavku, već o originalnom filmu u tada već zasićenom podžanru.

Nakon uspjeha Noći vještica 1978, slešeri su dominirali ranih 80-ih, ali do druge polovine decenije publika je polako gubila interesovanje.

Film je pokušao da ponudi nešto drugačije svojom meta-radnjom: filmska ekipa snima horor pod nazivom Horror High u školi u kojoj se godinama ranije desio stvarni masakr. Naravno, ubrzo misteriozni ubica počinje da ubija glumce jednog po jednog.

Većina glumačke postave je neprepoznatljiva, osim Morin Makormik, zvijezde serije The Brady Bunch.

U filmu se pojavljuje i mladi Džordž Kluni kao Oliver, samouvjereni glumac koji u filmu unutar filma glumi policajca. Njegov lik ne traje dugo – dok istražuje čudne zvuke, ubica ga odvlači u mračnu sobu i Oliver postaje prva žrtva.

Ironično, njegov lik u filmu upravo dobija glavnu ulogu u TV seriji i planira da napusti snimanje horora koji smatra ispod svog nivoa – sudbina koja na neki način predviđa Klunijev stvarni uspon.

Bolji od loših kritika

Return to Horror High nije postigao uspjeh, zaradivši tek 1,2 miliona dolara na bioskopskim blagajnama. Publika nije bila zainteresovana za još jedan neoriginalni slešer, a kritičari su ga pokopali – na sajtu Rotten Tomatoes nema nijednu pozitivnu recenziju.

Ipak, iako film nije remek-djelo, bolji je od svoje reputacije. To je meta-slešer koji je svjestan svojih klišea i zabavlja se njima. Iako nije ni približno kvalitetan kao kasniji Vrisak, svojom radnjom o ubistvima na filmskom setu preduhitrio je Vrisak 3 Vesa Kravena.

Film parodira obrasce žanra i pokušava da izgradi misteriju sa neočekivanim preokretom, a uprkos svojoj “camp” estetici, posjeduje određeni šarm.

Možda slučajno, ali karijera Džordža Klunija krenula je uzlaznom putanjom upravo nakon ovog filma.

Iste godine gostovao je u serijama Murder, She Wrote i The Golden Girls, a sljedeće godine dobio je ulogu u popularnoj seriji Roseanne. Kada je 1994. dobio ulogu dr Daga Rosa u Hitnoj službi, njegova karijera je eksplodirala.

Iako Return to Horror High nije bio njegova velika prekretnica, ovaj zaboravljeni horor postavio ga je na pravi put ka zvijezdama.