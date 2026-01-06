“Zootopia 2” postao Diznijev animirani film sa najvećom zaradom

Animirani nastavak “Zootopia 2” ušao je u istoriju kompanije Dizni kao najprofitabilniji film studija sa globalnim prihodom od 1,46 milijardi dolara na svjetskim bioskopskim blagajnama.

Ovaj rezultat je oborio prethodni rekord koji je držao film “Frozen 2” (Zaleđeno kraljevstvo 2), koji je zaradio 1,45 milijardi dolara 2019. godine, prenosi Varajeti.

“Zootopia 2” je zaradio 333 miliona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 1,13 milijardi dolara prihodovao na inostranim tržištima.

Tokom božićnog vikenda, film je zabilježio veliki skok bioskopskih posjeta, dodajući 87,9 miliona dolara na ukupnu cifru.

Film je zaradio milijardu dolara nakon samo 17 dana od premijere, što je najbrže što je ikada postigao film pogodan za sve uzraste.

Posebno je postao ogroman uspjeh u Kini, gdje su mnogi holivudski filmovi posljednjih godina loše prolazili. Samo na kineskom tržištu “Zootopia 2” je zaradio više od 500 miliona dolara, što je najveći iznos koji je američki film ostvario u toj zemlji.

Drugi film koji se približava ovom rekordu je nedavni hit “Avatar: Fire and Ash”, koji je premašio 100 miliona dolara nakon premijere 19. decembra.

U 2025. godini, “Zootopia 2” je jedan od samo tri filma koji su prešli granicu od jedne milijarde dolara globalno, uz Diznijev igrani rimejk “Lilo & Stič“, koji je zaradio 1,03 milijarde dolara, i kineski animirani film “Ne Zha 2″, koji je postao najveći film godine sa više od 2,2 milijarde dolara.

“Zootopia 2” je nastavak popularnog crtanog filma u kom zečica policajka Džudi Hops, kojoj je glas pozajmila američka glumica Džinifer Gudvin i lisac Nik Vajls, kog interpretira Džejson Bejtmen, rade zajedno na istrazi misterioznih zločina koji prijete da preokrenu svijet Zootropolisa.