Kristen Stjuart izrazila želju za režiranjem reboota franšize Sumrak

Kristen Stjuart, zvijezda koja je utjelovila Belu Svan u filmskoj franšizi Sumrak, otkrila je kako bi se rado vratila u svijet vampira i vukodlaka, ali ovog puta kao rediteljica. U nedavnom intervjuu za Entertainment Tonight, glumica je izjavila da bi „voljela“ režirati potencijalni reboot franšize Sumrak koja ju je proslavila, prenosi Variety.

Novi pogled na Forks

Stjuart je pohvalila rad reditelja Sumraka, ističući njihovu originalnost.

– Voljela bih – gledajte. Sviđa mi se što je Ketrin Hardvik napravila, sviđa mi se što je Kris Vits napravio, sviđa mi se što su svi reditelji napravili s filmovima“, rekla je. „Bili su toliko svoji i čudni i nekako vrckavi, i jednostavno toliko prisutni u to vrijeme kada još nisu znali ko su, prije nego što su postali popularni.“

S entuzijazmom je dodala kako bi se hipotetskog projekta prihvatila ako bi dobila „ogroman budžet“ i „puno ljubavi i podrške“ obožavatelja.

– Da, naravno, napravit ću remake“, zaključila je. „Radim to! Predana sam!“

Franšiza vrijedna milijarde

Podsjetimo se, Stjuart je u popularnoj franšizi glumila uz Roberta Patinsona i Tejlora Lautnera. Originalni film iz 2008. godine pokrenuo je serijal od još četiri nastavka: Mladi mjesec (2009.), Pomrčina (2010.), Praskozorje – 1. dio (2011.) i Praskozorje – 2. dio (2012.). Cijela saga je na svjetskim kino blagajnama zaradila više od tri milijarde dolara.

Ne dijele svi entuzijazam

Ipak, dok bi se Stjuart rado vratila u kišni Forks, njen filmski partner Robert Patinson ne dijeli isti entuzijazam. Glumac je 2022. godine za GQ izjavio kako je veći dio snimanja proveo „bijesan“ jer se studio nije slagao s njegovom vizijom filma.

– „Želio sam da film bude što ‘umjetničkiji’“, rekao je Patinson. „Postojala je ta čudna napetost jer se studio bojao da bi sve moglo ispasti previše 'emo' ili nešto slično. Meni se činilo da je to ispravan način da se odigra ta uloga. Na setu sam proveo jako puno vremena bijesan... Danas ne mogu vjerovati kako sam se ponašao pola vremena.“

Rediteljski uspjesi

Želja za režijom ne iznenađuje s obzirom na to da je Stjuart nedavno predstavila svoj rediteljski prvijenac, film The Chronology of Water.

U drami glume Imogen Puts, Tora Birch i Džim Beluši, a radnja prati ženu koja se s traumom iz djetinjstva nosi kroz plivanje i pisanje.