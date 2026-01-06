Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NETFLIX POTVRDIO

Obožavaoci imaju razlog za slavlje: Stiže šesta sezona serije “Emily in Paris”

Radnja pete sezone pratila je Emilinu dilemu između života u Rimu i povratka u Pariz

Instagram

E. A.

6.1.2026

Netflix je potvrdio šestu sezonu serije „Emily in Paris“, samo nekoliko sedmica nakon premijere pete sezone. Vijest je objavljena putem simpatičnog videa u kojem Lili Kolins simbolično najavljuje nastavak.

Peta sezona ostvarila je veliki uspjeh – za 11 dana zabilježila je 26,8 miliona pregleda, našla se na drugom mjestu globalne Top 10 liste i bila među najgledanijima u čak 91 zemlji, uključujući prvo mjesto u Francuskoj.

Radnja pete sezone pratila je Emilinu dilemu između života u Rimu i povratka u Pariz, uz emotivne i poslovne preokrete, a finale je ostavilo gledaoce u neizvjesnosti – što je dodatno podgrijalo interes za nastavak.

# EMILY IN PARIS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.