Obožavaoci imaju razlog za slavlje: Stiže šesta sezona serije “Emily in Paris”

Netflix je potvrdio šestu sezonu serije „Emily in Paris“, samo nekoliko sedmica nakon premijere pete sezone. Vijest je objavljena putem simpatičnog videa u kojem Lili Kolins simbolično najavljuje nastavak.

Peta sezona ostvarila je veliki uspjeh – za 11 dana zabilježila je 26,8 miliona pregleda, našla se na drugom mjestu globalne Top 10 liste i bila među najgledanijima u čak 91 zemlji, uključujući prvo mjesto u Francuskoj.

Radnja pete sezone pratila je Emilinu dilemu između života u Rimu i povratka u Pariz, uz emotivne i poslovne preokrete, a finale je ostavilo gledaoce u neizvjesnosti – što je dodatno podgrijalo interes za nastavak.