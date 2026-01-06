Preminuo Bela Tar: Osnivač Film Factoryja u Sarajevu

Mađarski reditelj Bela Tar preminuo je u 71. godini, ostavivši neizbrisiv trag u historiji svjetske kinematografije. Dio svog bogatog profesionalnog puta proveo je i u Sarajevu, gdje je dao značajan doprinos filmskom obrazovanju.

Film­om se počeo baviti 1971. godine, a među najznačajnijim ostvarenjima po kojima će ostati upamćen su „Verkmajsterove harmonije“, „Torinski konj“, „Satantango“, „Prokletstvo“ i drugi. Bio je osnivač Filmske škole Film.factory pri Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju (SSST), gdje je radio u periodu od 2011. do 2016. godine.

Zbog svoje autorske dosljednosti i upornosti, Bela Tar nikada nije pripadao mainstream kinematografiji. Filmski kritičari i teoretičari smatraju ga jednim od najautentičnijih i najutjecajnijih savremenih svjetskih autora.

Inspiraciju je crpio iz italijanskog neorealizma i francuskog novog vala, a kroz svoje filmove na provokativan način istraživao je savremenu otuđenost, egzistencijalnu prazninu i moralne dileme društva. Njegov rad imao je snažan utjecaj na mlađe generacije filmskih stvaralaca širom svijeta.

Francuska vlada dodijelila mu je titulu viteza Reda umjetnosti i književnosti, a tokom karijere dobio je brojne međunarodne nagrade, počasne doktorate i priznanja za životno djelo.

Sarajevo Film Festival mu je 2013. godine dodijelio Počasno Srce Sarajeva, nagradu koja se dodjeljuje za izuzetan doprinos afirmaciji i razvoju filmske umjetnosti u jugoistočnoj Evropi.