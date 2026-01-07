Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MIKI RURK

Zabrinjavajući prizori nekadašnjeg holivudskog ljepotana

Prema sudskim dokumentima, suočava se s mogućom deložacijom zbog duga

Miki Rurk. Instagram

E. A.

7.1.2026

Miki Rurk, nekada zvijezda Hollywooda i simbol muške ljepote, ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta zbog finansijskih problema. Glumac je snimljen ispred kuće u Los Anđelesu kako preuzima vrećice s hranom, obučen u prugasti džemper, sa krunicom oko vrata i bez cipela. Primjetno je da je sada ćelav, što dodatno naglašava koliko se promijenio od vremena kada je bio holivudski zavodnik.

Prema sudskim dokumentima, suočava se s mogućom deložacijom zbog duga od 59.100 dolara za najam kuće s tri spavaće sobe i dvije kupatila. Rurk je kuću iznajmio prošlog marta, a najamnina je ubrzo porasla s 5.200 na 7.000 dolara mjesečno.

Karijera Mikija Rurka počela je 80-ih godina filmovima koji su ga lansirali na vrh Holivuda, poput erotske drame "Devet i po sedmica" s Kim Besinger, te akcijskih hitova "Harli Dejvidson i Marlboro Men" s Don Džonsonom i Tomom Sizemorom.

Miki Rurk. Instagram

1991. odlučio je profesionalno baviti se boksom, što je dovelo do brojnih povreda lica i rekonstrukcija. Povratak na filmsku scenu imao je sredinom 2000-ih u filmovima "Sin Siti" i "Hrvač", ali nijedan projekt nije mu vratio staru slavu. Današnji prizori pokazuju teško razdoblje u životu glumca čija je karijera nekada bila na vrhuncu.
# MIKI RURK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.