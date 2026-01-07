Kćerka ga se odrekla i uzela majčino prezime: Glumac se razveo za 65 sekundi zbog 26 godina mlađe izabranice

O životu glumca Rouana Atkinsona, najpoznatijeg po ulozi Mister Bina, ne zna se mnogo, ali prije nekoliko godina javnosti su postali poznati detalji koji su šokirali svijet.

Svoju suprugu Sunetru Sastri, britanski glumac je upoznao 1986. godine na snimanju filma Blackadder, gdje je Sunetra radila kao šminkerka.

Njih dvoje su se zaljubili i odmah započeli vezu, a tri godine kasnije Rouan ju je zaprosio.

Rouan i Sunetra su se vjenčali 1990. godine u Ruskoj čajnoj sobi, a Stiven Fraj im je bio kum.

Rouan i Sunetra su tokom braka dobili dvoje djece, Bena i Lili, i uživali su u skladnom braku sve do 2015. godine.

Međutim, nakon 24 godine braka razveli su se zbog nepomirljivih razlika, a tokom brakorazvodnog procesa par je bio u postupku izgradnje kuće vrijedne 11 miliona funti u Oksfordširu.

Glumac nije bio prisutan na sudskom postupku u Londonu, pa je Sunetri izdata presuda nakon 65 sekundi postupka zbog glumčevog „nerazumnog ponašanja“.

Ubrzo nakon razvoda, Rouan je javnosti predstavio novu partnerku Luiz Ford, koja je 26 godina mlađa od glumca.

Njegova kćerka Lili navodno je imala problem sa novom vezom svog oca, kritikujući njegove postupke kao „glup potez“, pisao je MyLondon.

Ona je odlučila da se odrekne očevog prezimena Atkinson i umjesto toga doda majčino prezime.

Mister Bin i Luiz Ford i dalje su zajedno, a u međuvremenu su dobili kćerku Islu Mej, koja je rođena 2017.