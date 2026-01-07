“Stranger Things” dobija dokumentarac: Netfliks otkrio datum premijere

Netfliks je najavio premijeru i objavio prvi trejler za dokumentarac koji prati stvaranje finalne sezone hit serije “Stranger Things”, u režiji Martine Radvan.

Dokumentarac pod nazivom “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” biće dostupan od 12. januara, a prema najavi, pružaće unutrašnji pogled na godine truda i kreativnosti koje su uložene u posljednju sezonu serije koja je obilježila cijelu generaciju.

Radvan, koja je režirala dokumentarni film iz 2023. godine “Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow” i radila kao direktor fotografije na nagrađivanim dokumentarcima poput “Girls State”, izjavila je da je neizmjerno zahvalna Dafer braći što su joj ukazali povjerenje da bude u prvom redu na ovom nevjerovatnom putovanju.

“Provoditi cijelu godinu na setu s njima bilo je pravo privilegija i apsolutno uzbuđenje. Biti tako blizu i gledati kako oživljavaju ovu voljenu seriju uživo bilo je pravo zadovoljstvo. Samo bih voljela da mogu putovati kroz vrijeme i dokumentovati sve sezone. Od glumačke ekipe do dugogodišnjih saradnika, svi su me dočekali s izuzetnom velikodušnošću, otvoreno dijeleći lična i zajednička iskustva iz decenije kreativnog stvaralaštva”, istakla je Martina.

Trejler dokumentarca prikazuje isječke sa finalnog čitanja scenarija “Stranger Things”.

“Pisati posljednje rečenice koje će ovi likovi ikada izgovoriti, bilo je zaista teško”, kaže tvorac serije Ros Dafer.

Trejler završava scenom Rosa na posljednjem danu snimanja, koji kaže: “I to je kraj ‘Stranger Things'”, dok konfete padaju sa plafona.

Posljednja sezona završena je 31. decembra prošle godine.