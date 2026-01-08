Najdirljiviju priču iz 90-ih niste čuli: Slavni glumci su "Matildi" tokom snimanja bar malo olakšali najveći životni bol

Mara Vilson imala je samo osam godina kada je istovremeno doživljavala ogromnu sreću i najteže trenutke u životu. Danas, skoro tri decenije kasnije, beskrajno je zahvalna Deniju Devitu i Riji Perlman zbog svega što su učinili za nju dok joj je majka umirala.

Devedesete su obilježile brojne porodične filmove, a jedan od najpopularnijih bio je "Matilda" iz 1996. godine, komedija koju je režirao Deni Devito. On je igrao glavnu mušku ulogu, dok je njegova partnerka u filmu bila Rija Perlman, a glavna zvijezda bila je mala Mara Vilson, kojoj je ova uloga otvorila vrata Holivuda.

I dok su u filmu likovi koje su igrali Devito i Perlman bili loši roditelji, u stvarnosti su oni Mari tih dana uljepšavali život. Mara je dvadeset godina kasnije u knjizi „Gdje sam sad? Istinite priče o djevojčici i slučajnoj slavi“ opisala kako je bilo nositi se s popularnošću u djetinjstvu dok je njena majka Suzi bolovala od raka dojke.

Tijekom snimanja "Matilde", Deni Devito i Rija Perlman su se trudili da se Mara osjeća prijatno i da nakratko zaboravi probleme. Devito ju je svakog dana grlio prije snimanja, stvarajući osjećaj sigurnosti i topline. Kada je Suzi hospitalizovana, vodili su Maru na predstave, pozivali kod sebe kući da gledaju filmove i igraju se, što je Mari pomagalo da se odmori od briga.

Majka Mare Vilson preminula je u aprilu 1996., nekoliko mjeseci prije premijere filma. Devito je, međutim, osigurao da Suzi vidi svoju kćerku kao Matildu, donoseći joj ranu verziju filma u bolnicu i posvetivši joj film, čemu je Mara beskrajno zahvalna.

Deni Devito i Rija Perlman su se kasnije razišli, ali ostali su u dobrim odnosima, a Mara, danas žena od 38 godina, ostala je njihova vječna prijateljica i uvijek im zahvalna za podršku u najtežim trenucima njenog djetinjstva.