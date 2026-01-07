Oni su novi "Savršeni": Jednog je obilježila velika tragedija, a drugi dolazi iz svijeta glamura

Nova sezona showa „Gospodin Savršeni“ vodi gledaoce na sunčanu Kretu, gdje će se uz more, izazove i snažne emocije razvijati nove ljubavne priče. Ove sezone u centru pažnje su Karlo i Petar – dvojica muškaraca koje povezuje hrabrost da budu svoji, ali ih razlikuju životni putevi koji su ih do toga doveli.

Karlo donosi mentalitet sportiste naviknutog na ritam, disciplinu i velike odluke. Ovaj 26-godišnjak snažnog karaktera djetinjstvo pamti kao bezbrižno i ispunjeno druženjem. Ipak, život ga je rano suočio s ozbiljnošću – oca je izgubio kao dijete, a odrastanje uz majku i stariju sestru snažno ga je oblikovalo. „Odrastao sam sa ženama“, kaže uz osmijeh i priznaje da je to iskustvo utjecalo na njegov današnji odnos prema ženama.

Rukomet je obilježio njegov život punih dvadeset godina. Trenirati je počeo još u prvom razredu osnovne škole, a najveće uspjehe veže za reprezentativni dres – juniorsko srebro sa Svjetskog prvenstva, prvi nastup i prvi gol za seniorsku reprezentaciju te utakmice koje se pamte cijeli život. Uz sportsku karijeru, Karlo se uspješno okušao i u poduzetništvu. Njegov vlastiti modni brend nastao je spontano tokom života u Francuskoj i danas predstavlja ozbiljan projekat koji pokazuje da se ne boji izaći iz zone komfora i iskušati nešto novo.

U ljubavi je direktan, emotivan i vrlo jasan. Ne voli gubiti vrijeme, vjeruje u iskrenost i povjerenje te otvoreno kaže da je tip za duge i ozbiljne veze. Kada se zaljubi, daje se u potpunosti, humor smatra važnim dijelom odnosa, a budućnost vidi jasno – stabilnost, porodicu i odnos koji ima smisla. Sportska disciplina naučila ga je da ide do kraja, a odrastanje uz žene oblikovalo ga je u prirodnog džentlmena.

S druge strane, Petar je atraktivni 29-godišnji međunarodno uspješan model, promišljenog duha i jasnih životnih vrijednosti. U odnosima su mu najvažniji povjerenje, iskrenost i emocije druge osobe, te ne pristaje na igre, pretvaranje i površne veze. Odrastanje uz sport, igru i druženje naučilo ga je disciplini, otvorenosti i važnosti međusobne podrške, a posebno mjesto u njegovom životu ima stariji brat koji mu je, kako kaže, bio i ostao najveća podrška u ključnim životnim odlukama.

Iako ga javnost danas prepoznaje kao modela, njegov ulazak u svijet mode desio se gotovo slučajno – prvim odlaskom u Milano, gdje je bez velikih očekivanja zakoračio u industriju koja mu je otvorila vrata svijeta. Tokom godina radio je za brojne svjetske brendove, učestvovao u revijama i kampanjama te putovao, upoznavao nove kulture i gradio karijeru. Posljednje dvije godine proveo je u Dubaiju, koji opisuje kao intenzivan i dinamičan grad koji te oblikuje – i profesionalno i lično.

U ljubavi Petar ne vjeruje u forsiranje niti unaprijed zadane uloge. Emocije ne skriva kada ih osjeti, ali smatra da se bliskost gradi postepeno – kroz iskrene razgovore, zajedničko vrijeme i međusobno upoznavanje. Za njega su podrška i razumijevanje jednako važni kao i privlačnost, a kompromis doživljava kao sastavni dio zrele veze. U novu sezonu ulazi kao Gospodin Savršeni koji ne gradi dojam titulom, već karakterom – čvrsto stoji s obje noge na zemlji, siguran u sebe i potpuno svoj.

Karlo i Petar u novu sezonu „Gospodina Savršenog“ ulaze s istom željom – pronaći pravu, iskrenu povezanost. Jedan promišljen i suptilan, drugi direktan i strastven, zajedno čine snažan kontrast koji ovoj sezoni daje posebnu dinamiku.

Dvojica muškaraca različite energije, ali istog cilja – pronaći ljubav pred kamerama, bez glume i bez zadrške. Nova sezona „Gospodina Savršenog“ donosi više emocija i više rizika nego ikada prije – od 26. januara na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u.